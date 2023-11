Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP'nin Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 'CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik bir 'Politika Belgesi' hazırlayarak CHP yönetimindeki belediyelere gönderdi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı'nın maddelerini hayata geçirmek amacıyla hazırlanan bu politika belgesini tüm Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları imzalayacak. Bu kapsamda Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de belgeye imza attı.

"KADINLARIN EŞİT HAK VE ÖZGÜRLÜKLER MÜCADELESİNDE YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belgenin kapsamı hakkında bilgi veren Gümrükçü, "Bu politika belgesi; kadınlara yönelik şiddet ve tacize karşı gerekli önlemlerin alınmasını, önlenemediğinde uygulanacak yaptırımları taahhüt altına alıyor. Çiğli Belediyesi olarak, bu politika belgesinde yer alan ilk 6 maddeyi biz zaten toplu iş sözleşmemizde uygulamaya koymuştuk. Bir tek yedinci madde yoktu onu da bu imzaladığımız sözleşme ile hayata geçireceğiz. Kurum içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerimiz de devam ediyor. Çiğli'de kadınların hayatın her alanında güçlü olması adına sürdürdüğümüz hizmet ve projelerin yanı sıra şiddet mağduru kadınlara yönelik psikolojik danışmanlık hizmetinde bulunuyoruz. Eğitici ve bilgilendirici seminer ve toplantılar düzenliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler attıkları bu imza ile çalışanları için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyor. Böyle bir sözleşmeyi imzalamaktan dolayı son derece mutluyum. Partimizin almış olduğu bu kararın örnek olmasını ve ülkemizdeki bütün belediyelerde uygulanmasını diliyorum. Kadınlar maalesef ülkemizde yeterince iş hayatına katılamıyor, katıldığında ise fiziksel ya da psikolojik tacize ya da baskıya uğrayabiliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Kadınların eşit hak ve özgürlükler mücadelesinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.