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Çiğdem Karaaslan, Havza Belediyesini Ziyaret Etti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Havza Belediyesini ziyaret etti. Karaaslan, partililerle sohbet etti ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Havza Belediyesini ziyaret etti.

Karaaslan, partisinin Havza ilçe başkanlığını ziyaret ederek partililerle sohbet etti.

Daha sonra Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, partililerin seçimde gece gündüz durmadan çalıştıklarını belirterek, "Bu seçimin farklı denklemleri, farklı siyasi oluşumlar vardı. Dolayısıyla sonuç böyle oldu." ifadesini kullandı.

Seçimin hemen ardından, "Milletimizin tercihi başımızın üzerindedir" dediklerini ve Türkiye genelinde çalışmaya başladıklarını anlatan Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın o gece yaptığı konuşmayı hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Ardından grup toplantımızda yol haritamızı çizdi. Dolayısıyla bize düşen, bundan sonra hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız için daha iyi hizmetler üreterek yola devam etmektir. Bu noktada teşkilatımıza da büyük görev düşüyor. Allah Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Çünkü ülkemizin hem içerideki meseleleri hem dünya ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğine ihtiyacı var. Dolayısıyla bize çok önemli sorumluluklar düşüyor." diye konuştu.

İkiz de Karaaslan'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki 5 yıl sizlerin de desteğiyle ilçemize hizmet edeceğiz. Havza organize sanayisi ve termal turizmi ile cazibe merkezi olacak." dedi.

Karaaslan, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlere AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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