CHP, yurtdışında gün ve sandık sayısı azaltılmasına itiraz etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı seçiminde yurtdışında gün ve sandık sayısının düşürülmesine itiraz etti.

Cumhuriyet Halk Partisi adına Mehmet Hadimi Yakupoğlu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etti.

İlk turu tamamlanan ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçiminde yurtdışında bazı ülkelerde gün ve sandık sayısının düşürülmesine itiraz edildi.

Başvuruda şunlar kaydedildi:

"Tüm siyasi partiler, seçim kurulları, adaylar, adayların temsilcileri ve seçmenler hazırlıklarını bu karara göre yapmış, seçimin ikinci tura kalması halinde yukarıda anılan kararda geçen günlerde oy kullanılacağı kabulüne göre hazırlanmıştır. Seçmenler oy kullanma planını bu karara göre yapmıştır. Oy torbası taşınması organizasyonu da siyasi partilerce bu organizasyona göre tertiplenmiştir.

Ne var ki Yüksek Kurulunuz, 15/05/2023 tarihinde 1007 sayılı kararıyla kuralı yine maç başladıktan sonra değiştirmiştir. Bu kararla seçmenlere önceden bildirilen oy verme günleri bazı yerlerde azaltılmıştır. Özellikle ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy kullanma günlerinin düşürülmesi, coğrafi olarak büyük olan bu ülkelerdeki seçmenlerin oylarını kullanmak için sandık başlarına yetişememesi sorunu doğuracaktır.

Birinci tur oylamada görüldüğü üzere seçmenler uzunca bir süre sandık başlarında sıra beklemiştir. Bazı yerlerde bu bekleme süresi 7 saati bulmuştur. Hal böyle iken şimdi oy kullanma günlerinin ve sandıkların azaltılması seçmenlerin oy kullanması önünde daha büyük bir engelin doğmasına neden olmaktadır.

Demokratik sistemlerde seçim kurullarının görevi seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almaktır. Bu nedenlerle başta ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere olmak üzere 2023/142 sayılı kararınız sonrasında 2023/1007 sayılı kararla oy verme gün sayısı ve sandık sayısı azaltılan her yerde yeniden önceki karara göre sandık kurulmasına karar verilmesini istemek gerekmiştir.

2023/142 sayılı kararınızda belirtilen oy verme gün sayısı ve sandık sayısının 2023/1007 sayılı kararla düşürüldüğü her yerde, gün ve sandık sayısının yeniden artırılmasına karar verilmesini dilerim." - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023