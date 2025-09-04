CHP YSK'ya Başvurdu: İlçe Seçim Kurulu Kongreleri İptali Kararına İtiraz

CHP, İstanbul'daki ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden kararlara karşı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı olduğu vurgulandı. Dilekçede; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların, söz konusu tedbir kararına dayanılarak kongreleri iptal etmesinin tam kanunsuzluk teşkil ettiği belirtildi. Seçimlerin Anayasa'nın 79'uncu maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ve başka hiçbir yargı merciinin bu sürece müdahale edemeyeceği belirtildi. Başvuruda, YSK'nın seçim hukukunda tam kanunsuzluk yetkisini kullanarak, ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırması talep edildi.