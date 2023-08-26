CHP, 'Yerel Yönetimler Medya Çalıştayı' düzenledi

CHP, kurumsal iletişim ve medya ilişkilerini ortaklaştırma ve yerel seçim hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla 'Yerel Yönetimler Medya Çalıştayı' düzenledi.

CHP, kurumsal iletişim ve medya ilişkilerini ortaklaştırma ile yerel seçim hazırlıklarını değerlendirmek için CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin basın, yayın, medya yöneticileriyle CHP Genel Merkezi'nde Yerel Yönetimler Medya Çalıştayı düzenledi.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ile yeni görevlendirme ile Medya Koordinatörlüğü görevine getirilen Necati Doğan'ın katılımıyla genel merkezde Yerel Yönetimler Medya Çalıştayı yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin medya, basın, yayın yöneticilerinin katıldığı çalıştayda; katılımcılar görüş ve önerilerini aktardı.

Çalıştayda, yerel seçimler öncesi etkili iletişim yöntemlerinin uygulanması, iş birlikleri ve koordinasyonun sağlanması, belediyeler arası ve Genel Merkezle olan işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, CHP'nin 100. kuruluş yıldönümüne ilişkin çalışmalarda ele alındı.