Haberler

CHP'den İzmir'de "Yerel Medya Buluşması" etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen 'Ege Yerel Medya Buluşması', İzmir'de gerçekleştirildi. Etkinlikte basın mensuplarının sorunları tartışılacak ve çözüm önerileri arayışında bulunulacak.

CHP Genel Merkezi tarafından yerel medyanın güçlendirilmesi, yerel ile ulusal basın arasında kalıcı iletişim hattının kurulması ve gazeteciliğin sahadaki sorunlarının doğrudan dinlenmesi amacıyla başlatılan "Yerel Medya Buluşmaları"nın ilki İzmir'de gerçekleştirildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'ndeki "Ege Yerel Medya Buluşması"nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, etkinliğe birçok ilden katılım olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin sorunlarını tartışacaklarını, çözüm önerileri arayacaklarını ve ulaştıkları sonuçlarla hükümet programını hazırlayacaklarını ifade eden Bulut, "Basın, kamu hizmeti yapıyor yani basın mesleğini sadece gazetecilerin sorunu olarak ifade edersek eksik söylemiş oluruz. Basında toplumsal hakkaniyetlerin yansıması eğer bulanıksa, o aynada toplumu bulanık görüyorsanız demokrasi de bulanık demektir, bireysel hak ve özgürlükler de bulanık demektir. Denetim mekanizması çok azalmış demektir." ifadelerini kullandı.

Bulut, gazetecilerin ve medya kuruluşlarının yaşadığı sorun ve uygulamalara karşı çözümün sadece siyasetin işi olmadığına dikkati çekerek, "Çalışma şartlarınızın ne kadar zor olduğunu, çalışamayan gazetecilerin sayısının çalışan gazetecilerden daha fazla olduğunu, o bilinçle, o bakışla sizlere gerçek gazetecilik yapma noktasında bir ortam yaratmak üzere bu yola çıktık. Umarım bunu hep birlikte yaparız." diye konuştu.

Burhanettin Bulut, basın mensuplarıyla mesleğin sorunlarını çözerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlama gününe çevirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Programın açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın da konuşma yaptı.

Gün boyunca sürecek etkinlikte "Yerelde Gazetecilik", "Dijitalde Gazetecilik", "Yazılı Basında Gazetecilik" ile "Görsel Basında Gazetecilik" başlıklı söyleşiler yapılacak.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı