CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy İstifa Etti

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy, partideki baskılara karşı duruş sergilediklerini vurgulayarak, yönetimiyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Duransoy, yazılı açıklamasında, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, kendisini görevden almak istediğini iddia etti.

Açıklamasında durumu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'le de görüştüklerini ifade eden Duransoy, kendilerine baskı yapıldığını savundu.

İlçe Başkanlığı yönetimiyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıklayan Duransoy, "Bizi görevden almalarını beklemeden, bu dik duruşun gereği olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte görevlerimizi bıraktık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Politika
