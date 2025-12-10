CHP'li Emre ve Bulut gazetecilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Zeynel Emre, parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Bulut, yaptığı konuşmada, 38. Olağan Kurultay'ın ardından görev yaptıkları 2 yılda çeşitli sorunlarla mücadele ettiklerini, 39. Olağan Kurultay'la birlikte parti kadrolarında bir yenilemeye gittiklerini belirtti.

Yenilenen kadrolarıyla, partinin iktidara gelmesi durumunda faaliyetlerini ve parti programının detaylarını vatandaşa anlatacakları yeni bir döneme girdiklerini dile getiren Bulut, bunu "gölge kabine" üyelerinin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yardımıyla yapacaklarını söyledi.

Bulut, parti genel merkeziyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin de etkili bir şekilde çalışacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Parti programını vatandaşa anlatmamız, sivil toplum, meslek örgütlerinden gelen geri dönüşlerle hükümet programına çevirmemiz gerekiyor. Bu çalışmaların halkta görünür olması gerekiyor. CHP'nin parti içerisindeki mücadelesi genel merkezde, toplumun gerçek sorunlarını anlatacak yapı da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde olacak. Bu dönem iki ayrı güçlendirilmiş yapı göreceksiniz."

Bulut, soru üzerine, partinin gölge kabine üye sayısının mevcut bakanlık sayısı kadar olacağını belirterek, "Geçmiş dönemde Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) görev alan arkadaşlarımızın çoğu burada olacak. Bu dönem gölge kabinenin tüzük gereğinin atanması sadece Parti Meclisi'nden olmayabiliyor, dışarıdan da olabilir." ifadelerini kullandı.

"İmralı konusunda partinin yıllardır söylemleri ortada"

CHP'nin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na ziyarette bulunan TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetine üye vermemesiyle ilgili bir anket yapılıp yapılmadığının sorulduğu Bulut, kamuoyu yoklamasının kendileri için çok kıymetli olduğunu ama tüm kararları buna göre almadıklarını söyledi.

Bulut, "İmralı meselesi konusunda partinin yıllardır söylemleri, politikası ortada. Kurullarımızla ve MYK'de aldığımız karar itibarıyla o sonuç çıktı, bir anket üzerinden değil." dedi.

12'ye yakın anket şirketinin ortalamasını aldıklarını dile getiren Bulut, "31 Mart seçimlerinden bu yana sadece bir ay 0,5 oranında geri kaldık ama onun dışında her ay biz öndeydik. Son gelen tüm anketlerin ortalamasında 2,8 gibi bir farkla yine öndeyiz. Bizim açımızdan bu kadar baskının olduğu bu dönemde bu anketlerden bu sonucun çıkması kıymetli." diye konuştu.

"CHP dünyanın en köklü partilerinden biri"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre de her pazartesi ve cuma günleri parti görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Soru üzerine Emre, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni "Türkiye'yi yönetmeye hazırlanan bir organizasyon" olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Emre, böyle bir organizasyonda tek öznenin cumhurbaşkanı adayı olmayacağına işaret ederek, "Politika kurullarından, gölge kabineden, oranın sözcüsünden, çalışmasından, Türkiye'ye bir rol model göstermiş olacağız." dedi.

Partisinin düzenlediği mitinglerle ilgili soru üzerine Emre, "Mitinglerimiz, Türk siyasetindeki 'kale' kavramını yıktı. Geleneksel olarak aldığımız oyların dışındaki kitlelerin partimize bir ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Mitinglerin başlangıcı 19 Mart ile Saraçhane. Saraçhane'ye katılanların yüzde 45'i CHP'ye oy vermiş kimseler, yüzde 55'i oy vermemiş kimseler." yanıtını verdi.

Toplantının ardından Emre ve Bulut, CHP Bellek Müzesi'nde gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.