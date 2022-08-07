CHP'ye geçtiği iddia edilen Muhtar Hanife Çakmak Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'ye geçtiği iddia edilen Muhtar Hanife Çakmak Açıklaması

CHP'ye geçtiği iddia edilen Muhtar Hanife Çakmak Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak; "Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler.

 - Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak; "Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal paylaşım sitesinde; Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP rozeti takılarak partiye geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak ile görüşmesini paylaştı. Ersoy'un "Kayseri'de görev yapan değerli muhtarlarımızı istismar eden, siyaset malzemesi yapma hezeyanına kapılan CHP'nin oyunu temelinden bozuldu" paylaşımında konuşan Muhtar Çakmak; "Benim cenazeme katılmışlardı. CHP İl Başkanı Ümit hanımı tanımıyorum ama orada tanıştık. İşten bahsedince 'benim çocuğumun işi yok' dedim ben de. Onlar da 'biz yardımcı olacağız' deyince ben de balıklama gittim. Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes afalladı. Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.

Milletvekili Ersoy ise; "Biz her zaman senin yanında. Telefonumuz 24 saat açık. Bu algıyı yapanlara da cevabını vermek lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kayseri Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title