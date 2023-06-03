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CHP ve HDP milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlaması esnasında ayağa kalkmadı

CHP ve HDP milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlaması esnasında ayağa kalkmadı

Politika Haberleri

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmek için geldiği TBMM Genel Kurulu selamlaması esnasında, CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı. AK Partili milletvekilleri CHP ve HDP'lilere tepki gösterdi.

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmek için geldiği TBMM Genel Kurulu selamlaması esnasında, CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında CHP'li ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı ve alkışlamadı. AK Partili milletvekilleri CHP ve HDP'lilere tepki gösterdi. Diğer yandan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partili vekiller ise ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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