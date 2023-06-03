CHP ve HDP milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlaması esnasında ayağa kalkmadı

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmek için geldiği TBMM Genel Kurulu selamlaması esnasında, CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı. AK Partili milletvekilleri CHP ve HDP'lilere tepki gösterdi.

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmek için geldiği TBMM Genel Kurulu selamlaması esnasında, CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurulu selamlaması sırasında CHP'li ve HDP'li vekiller ayağa kalkmadı ve alkışlamadı. AK Partili milletvekilleri CHP ve HDP'lilere tepki gösterdi. Diğer yandan, Saadet, DEVA ve Gelecek Partili vekiller ise ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı. - ANKARA