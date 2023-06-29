CHP ve DSP Heyetleri Arasında Görüşme Gerçekleşti

DSP'Lİ AYDEMİR: KILIÇDAROĞLU 'BİZE OY VERİN' DEMEDİ

CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki DSP heyetini kabul etti. DSP'li Aydemir, ekonominin bir an önce düzelmesi temennisinde bulundu. CHP'li Nazlıaka bunun üzerine, Cumhur İttifakı'nın değil de Millet İttifakı'nın bir paydaşı ile konuşuyormuş gibi hissettiğini belirterek, "Aynı duygularda, aynı gözlemlerde ve aynı ilişkisel bakış açısında buluştuğumuzu görmek de bir kez daha mutluluk verici" dedi.

Nazlıaka da "Siyaseti ticaret niteliğinde okumuyoruz. Ortak değerlerle güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmeyi daha doğru bulurduk. Söyleyecek bir şey yok, karar o dönemde sizin aldığınız karardır" dedi.