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CHP ve DSP Heyetleri Arasında Görüşme Gerçekleşti

CHP ve DSP Heyetleri Arasında Görüşme Gerçekleşti

Politika Haberleri

CHP heyeti, DSP heyetini kabul etti. DSP'li Aydemir, ekonominin düzelmesi temennisinde bulundu. CHP'li Nazlıaka ise ortak değerlerle güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmeyi doğru bulduklarını belirtti.

DSP'Lİ AYDEMİR: KILIÇDAROĞLU 'BİZE OY VERİN' DEMEDİ

CHP heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki DSP heyetini kabul etti. DSP'li Aydemir, ekonominin bir an önce düzelmesi temennisinde bulundu. CHP'li Nazlıaka bunun üzerine, Cumhur İttifakı'nın değil de Millet İttifakı'nın bir paydaşı ile konuşuyormuş gibi hissettiğini belirterek, "Aynı duygularda, aynı gözlemlerde ve aynı ilişkisel bakış açısında buluştuğumuzu görmek de bir kez daha mutluluk verici" dedi.

DSP'li Aydemir ise, "Biz Cumhur İttifakı ile ittifak yapmadık. Onların bizi seçim öncesi ziyaret etmesinin nedeni Kılıçdaroğlu'nun bize gelişidir. Kılıçdaroğlu 'bize oy verin' demedi, kendi hayatını anlattı, sonra gitti. Binali Yıldırım gelip 'Biz DSP'yi Mecliste görmek istiyoruz' dedi. Bu bile bizim için bir başarı oldu; ama Türkiye'nin gerçeklerini de inkar eden bir parti değiliz, birbirimize güvenmemiz lazım. Politikaları sonuç alabilecek şekilde uygulamamız lazım" cevabını verdi.

Nazlıaka da "Siyaseti ticaret niteliğinde okumuyoruz. Ortak değerlerle güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmeyi daha doğru bulurduk. Söyleyecek bir şey yok, karar o dönemde sizin aldığınız karardır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

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