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CHP ve DEM Partililer Sıralara Vurdular, Başkanlık Divanı'na Yürüdüler

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TBMM Genel Kurulu'nda TİP Hatay milletvekili Can Atalay kararı okunmasına karşı çıkan CHP ve DEM gruplarından milletvekilleri, sıralara vurdular, bazıları Başkanlık Divanı'na yürüdüler. Ayrıca TİP milletvekili Erkan Baş elinde Anayasayı tutarak gösterdi. Daha sonra CHP'nin kapalı oturum önergesi okundu.

CHP ve DEM partililer sıralara vurdular, Başkanlık Divanı'na yürüdüler.

TBMM Genel Kurulu'nda TİP Hatay milletvekili Can Atalay kararı okunmasına karşı çıkan CHP ve DEM gruplarından milletvekilleri, sıralara vurdular, bazıları Başkanlık Divanı'na yürüdüler. Ayrıca TİP milletvekili Erkan Baş elinde Anayasayı tutarak gösterdi. Daha sonra CHP'nin kapalı oturum önergesi okundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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