Haberler

CHP ve DEM Parti Milletvekillerinin Dokunulmazlık Dosyaları TBMM'ye Sunuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan dosyalar, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında olduğu 11 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP'den Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, DEM Parti'den Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.