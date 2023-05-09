CHP ve AKP İzmir İl Başkanlarından Barış ve Dostluk Mesajı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afiş ve pankartlarının olduğu İzmir'in Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye dün AKP İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan'ın yanındaki 30 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırının ardından AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu bir araya geldi. İki İl Başkanı ortak bir açıklama yaparak dostluk ve barış mesajı verdiler. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 'Birlik, kardeşlik içerisinde seçim gününe kadar İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik mesajları vermek istiyoruz' dedi.

KERİM UĞUR

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afiş ve pankartlarının olduğu İzmir'in Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye dün AKP İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan'ın yanındaki 30 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırının ardından AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu bir araya geldi. İki İl Başkanı ortak bir açıklama yaparak dostluk ve barış mesajı verdiler. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Birlik, kardeşlik içerisinde seçim gününe kadar İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik mesajları vermek istiyoruz" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde AKP İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan'ın yanındaki 30 kişilik bir grubun Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afiş ve pankartlarının olduğu bir kıraathaneye gerçekleştirdikleri belirtilen saldırının ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı bir araya geldi. İki il başkanı gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BİRLİK, KARDEŞLİK İÇERİSİNDE SEÇİM GÜNÜNE KADAR İZMİR'DEN TÜM TÜRKİYE'YE KARDEŞLİK MESAJLARI VERMEK İSTİYORUZ"

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yaptığı açıklamada "Dün yaşanan olaylar nedeniyle her iki il başkanı da şiddet nereden gelirse gelsin hangi sebeple, hangi bahaneyle üretilirse üretilsin, şiddetin olmamasını istiyoruz. Tabii ki siyasi rekabet olacaktır. Ama herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu süreçlerin tamamlanmasını istiyoruz. Birlik, kardeşlik içerisinde seçim gününe kadar İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istiyoruz. İnşallah hiçbir tartışma, şiddet olayı yaşanmadan seçimi bir demokrasi şöleni olarak bitireceğiz" dedi.

"İZMİR İÇİN HEP BERABER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Aslanoğlu'nun ardından konuşan AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise şunları söyledi:

"Güzel İzmir'imize yakışır biçimde seçimlere gidiyoruz ve hiçbir şiddeti hiçbir olumsuz eylemi şehrimizin marka değerine, kardeşliğine, birliğine, beraberliğine sıkıntı çıkartacak hiçbir eylemi kabul etmediğimizi burada ifade ediyoruz. İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan İzmir olacaktır"

İki İl Başkanı açıklamaların ardından birbirlerine sarılarak dostluk görüntüsü verdi.