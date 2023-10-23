CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresinin uzatılmasına itiraz etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ile Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasıyla ilgili itirazda bulundu.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ile Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasıyla ilgili 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı.

Sarıyer'deki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde hazırlanan metni okuyan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Aziz milletimiz bilmelidir ki, Cumhuriyet Halk Partisi, 'terörle mücadele' adı altında yabancı askerlere vatanımızın kapılarını açan maddeye itiraz etmektedir. Altı okundan biri milliyetçilik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 'Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesini kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü yabancı asker demek, işgal demektir" ifadelerini kullandı.