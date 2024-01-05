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CHP TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

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CHP, Hatay milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın verdiği kararların devlet krizi doğurduğunu iddia ederek TBMM'yi 9 Ocak saat 15'te toplanmak üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP, Hatay milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın verdiği kararların devlet krizi doğurduğunu iddia ederek TBMM'yi 9 Ocak saat 15'te toplanmak üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP, Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verilen kararlarının devlet krizi doğurduğunu ileri sürerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasa'da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran ve demokratik devlet yapısını bozan; politik sonuçlarının yanı sıra ekonomik sonuçlar da doğuracak nitelikte olan sürecin TBMM tarafından ele alınarak çözümlenmesi için TBMM Genel Görüşmesi açılmasını istedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hatay Politika Güncel Haberler

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