CHP TBMM Grup Yönetimi belli oldu. Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile birlikte açıklama yaptı. Grup Başkanlığı görevini Özgür Özel yürütecek.

CHP TBMM Grup Yönetimi belli oldu. Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile birlikte açıklama yaptı.

Özgür Özel, Grup Başkanlığı görevini kendi yürüteceğini söyleyerek, "Grup Başkanvekili Afyon milletvekili Burcu Köksal, Mersin milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul milletvekilimiz Gökhan Günaydın seçildiler. Meclis Başkanvekili Denizli milletvekilimiz Gülizar Biçer Karaca. Meclis İdari Amirliğine Balıkesir milletvekilimiz Ensar Aytekin, Katip üyeliklere Giresun milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye milletvekilimiz Asu Kaya ve Trabzon milletvekilimiz Sibel Suiçmez seçilmiştir. Bugün grubumuz tarafından seçilen dokuz adaylıktan beşine kadın arkadaşlarımız seçilmişlerdir. Katip üyeliklerdeki arkadaşlarımız kendi ilerindeki tek milletvekilleri" dedi. - ANKARA