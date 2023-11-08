CHP TBMM Grubu, Yargıtay kararıyla ilgili toplantıya çağrıldı

CHP TBMM Grubu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili saat 21.00'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla kapalı olarak toplanacak.

CHP TBMM Grubu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili saat 21.00'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla kapalı olarak toplanacak. Özel, sosyal medya hesabından toplantıyla ilgili; "Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır" açıklamasını yaptı.

CHP TBMM Grubu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının uyulmamasına hükmetmesi ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı ile bu akşam saat 21.00'de kapalı olarak toplanacak. Çağrıyı sosyal medya hesabından paylaşan Özel'in paylaşımı şöyle:

"Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır."