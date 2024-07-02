CHP, Suriyeli mültecilerle ilgili açıklama yaptı

Partinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye'nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir. Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur. Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi, Türkiye'yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir. Erdoğan izlediği politikayla Suriye'nin yıkımına neden olurken ve Türkiye'yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir. Türkiye'de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır" denildi.

'TÜRKİYE, SURİYE POLİTİKASINI YENİDEN BELİRLEMELİ'

Türkiye'nin, Atatürk döneminin temel taşı olan 'komşuların içişlerine karışmama' ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalması gerektiği vurgulanarak, "Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez. Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayımlamalıdır. Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir. Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.