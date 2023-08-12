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CHP Suluova İlçe Başkanlığı Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Politika Haberleri

CHP Suluova İlçe Başkanlığı olağan genel kurulu, mevcut ilçe başkanı Vedat Güdek'in tek listeyle girdiği kongreyle gerçekleştirildi. Güdek, oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi. CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ise, CHP'nin 100 yıllık dev bir çınar olduğunu vurgulayarak, partililere teşekkür etti.

CHP Suluova İlçe Başkanlığı olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Parti binasında düzenlenen kongreye mevcut ilçe başkanı Vedat Güdek tek liste girdi.

Oyların tamamını alan Güdek, yeniden başkanlığa seçildi.

Güdek, yaptığı teşekkür konuşmasında partililere teşekkür etti.

CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ise, CHP'nin 100 yıllık dev bir çınar olduğuna işaret ederek, "Bizlerde bu dev çınarın filizleriz. Dünyadaki 3-4 köklü siyasi partiden biri olan CHP dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin teminatıdır." dedi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Hisarcık Suluova Amasya Politika Haberler

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