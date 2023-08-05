CHP Sultangazi'de Delegasyon Seçimleri Protesto Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi'nde 16 Haziran tarihinde gerçekleşen delegasyon seçiminde 571 oy alarak kazanan Mavi Liste adayı Belgin Karadağ Poyraz, bugün tekrarlanan delegasyon seçimlerinin gayrimeşru olduğu gerekçesiyle protesto amacıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı.

Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi'nde 16 Haziran tarihinde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe delegasyon seçiminde Mavi Liste adayı Belgin Karadağ Poyraz 571 oy, Beyaz Liste adayı Kemal Avseren ise 570 oy aldı. Beyaz Listedekilerin yaptığı itirazlar sonucunda oylar 8 kere sayılmasına rağmen sonuçta bir değişiklik olmadı. 16 Haziranda seçim sonrası Sultangazi CHP teşkilatı üyelerinin bir kısmı İl Başkanlığı önünde toplandı. Toplanan grup dağılmayınca CHP'li Canan Kaftancıoğlu parti binasının önüne inerek grup üyelerine seçim sonuçlarına hiçbir müdahale olmadığını ve sonuçların yarın resmiyet kazanacağını söyledi. Buna rağmen Beyaz Listedeki delegasyon adayları sonucu kabullenmeyerek Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına itiraz etti. İtirazları sonucunda Mavi Listenin kazandığı seçim Genel Başkan yardımcısı Zeynel Emre ve Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu'nun imzalarının bulunduğu belge ile iptal ettirildi. Kararı işleme koyan ve Beyaz Listeye üstü kapalı şekilde destek veren İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün delegasyon seçimlerini yeniletti. Yunus Emre Mahallesi'nde delegasyon seçimlerini 571 oyla rakibinden 1 oy fazla alarak kazanan Mavi Liste Adayı Belgin Karadağ Poyraz bugün gerçekleşen seçim iptalinin gayrimeşru olduğunu ve bu karara imza atanların Beyaz Liste taraftarlığı yaptığı ifade ederek CHP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakarak ve basın açıklaması yaparak protestosunu gerçekleştirdi. Çelenk bırakımı ve basın açıklaması haricinde İl binasının önüne temsili olarak konulan ve üzerinde "Beyaz Liste Kazanana Kadar Devam" yazan sandığa oy atarak CHP İstanbul İl Başkanlığına tepkilerini gösterdiler.

Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi'nde 1 oyla delegasyon seçimini kazanan Mavi Liste adayı Belgin Karadağ Poyraz "Mavi liste olarak, kendimizi üyelerimize anlatmaya çalışırken, karşı listenin bize karşı işlettiği, kirli propaganda ile karşılaştığımızı da sizlere bildirmek isteriz. Maalesef bu süreçte bizleri üzen, ayrıştıran bir seçim yaşanmıştır. İl başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu, İlçe Başkanımız Sayın Murat Poyraz ve hatta genel merkez düzeyinde bazı parti yetkililerimiz, parti içi demokrasi gereği yarıştığımız beyaz listeden yana açıkça taraf olmuşlardır. Bunun en açık örneği, Yunus Emre Mahallesi delegasyon seçiminde yaşanmıştır. 16 Temmuz 2023 Pazar günü, Yunus Emre Mahallesi'nde yapılan delegasyon seçiminin sayımı sonucunda, divan kurulu ve divan başkanının imza altına aldığı tutanakta da belirtildiği gibi 571 oy Mavi Liste, 570 oy Beyaz Listenin aldığı ve Mavi Listenin 1 oy farkla kazandığı resmen ilan edilmiştir" dedi.

"Yunus Emre Mahallesi'nde yeniden yapılan delegasyon seçimi bizim için meşru değildir"

Parti içi demokrasiye uymayan bu kararı ve 1 oy farkla kazanmış olduğumuz seçimin tekrarlanmasını kabul etmediğini ifade eden Mavi Liste Adayı Belgin Karadağ Poyraz "Buna rağmen Beyaz listedeki arkadaşlarımız bu sonucu kabullenmeyerek, kendilerinden yana taraf olan İl Başkanlığına itirazlarını yapmışlardır. İl başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun 571 oy alan Mavi listenin 1 oy fakla kazandığını kabul etmeyip, Beyaz listeden yana taraf olduğunu örtbas etmek için, kendisinin vermesi gereken bir kararı, genel merkeze tevdi etmiştir. Maalesef genel merkezimiz, Yunus Emre Mahallesi delegasyon seçiminin 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü yeniden yapılmasına karar vermiştir. Bugün Yunus Emre Mahallesi'nde yeniden yapılan delegasyon seçimi bizim için meşru değildir. 16 Temmuz 2023 de seçime katılan 571 üyemizin iradesi yok sayılarak, seçilen 60 delegenin seçme iradesi haksız, hukuksuz ve taraflı bir şekilde ellerinden alınmıştır. Yaşanan bu hukuksuzluğu, parti içi demokrasiye uymayan bu kararı ve 1 oy farkla kazanmış olduğumuz seçimin tekrarlanmasını kabul etmeyerek, bugün yapılan seçime Mavi liste adına katılmama kararı aldık. Sayın İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, biz sizin için adliye koridorlarında adalet ararken, siz bize karşı yapılan adaletsizliğe açıkça taraf olarak sürece katkı koydunuz. Sonucu kabul etmeniz için kaç oy daha farkla kazanmamız gerekiyordu. +1 oyu kabul etmediniz, kaç oy getirmemiz gerektiğini lütfen bize açıklayınız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL