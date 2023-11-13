CHP Sözüsü Yücel: '(Yerel seçimlerde ittifak) 'Şurayı biz alalım, şurayı size verelim', gibi bir alışverişe ya da pazarlığa dönmesine karşıyız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, "Biz geçmişte ittifak yaptığımız partilerle iletişimimizi hala sürdürüyoruz. Biz ittifaka hiçbir zaman kapımızı kapatmadık, kapatmayız. Ancak bunun bir alışverişe yani 'şurayı biz alalım, şurayı size verelim' gibi bir alışverişe ya da pazarlığa dönmesine karşıyız" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İlk MYK toplantısında görüşülen konular hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yücel, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in sunumuyla başladık. Elbette ki ülke gündemine dair değerlendirmelerimiz oldu. Bunun yanında, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak partimizin izleyeceği yol ve yöntemleri de konuştuk" ifadeleri kullandı.

Gölge Kabine'nin görevi

Seçilen Gölge Kabine'nin ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının görev dağılımını açıklayan Yücel, "Merkez Yönetim Kurulumuz, idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile 'Gölge Kabine' dediğimiz, mevcut hükümet sistemine karşılık gelen Genel Başkan yardımcılarından oluşuyor. Bu kısmı biraz açacak olursak; idari işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılarımız ağırlık olarak parti yönetimiyle, 'Gölge Kabine' dediğimiz yapı ise, dünyada sol-sosyal demokrat partilerde olduğu gibi ilgili bakanlıkları takip eden, denetleyen, gerektiği takdirde yapıcı muhalefet yapan, siyaset üreten bir yapı" ifadelerine yer verdi.

"Batı dünyası sivil ölümlerini görmezden gelmekte"

İsrail'in devam eden saldırılarına da değinen Deniz Yücel, "Ortadoğu'da, yanı başımızda bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 11 bini aştı. Binlerce çocuk can verdi. Hastaneler, ambulanslar, mülteci kampları hedef alınıyor. Evler vuruluyor, siviller hayatını kaybediyor. Bu saldırıların durdurulması için tavır almak herkesin insanlık görevidir. Ancak bu saldırıların HAMAS'ın bir gece sivillere yönelik yaptığı saldırılarla başladığını da unutmamak gerekir. Diğer yandan Batı dünyası sivil ölümlerini görmezden gelmekte ve sadece İsrail'in tek taraflı söylemlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu durum asla kabul edilemez" dedi.

"Emanetçi Başkan yakıştırmasını yapmaları Özgür Özel'e de, Ekrem İmamoğlu'na da yapılmış bir saygısızlıktır"

Özgür Özel'e yapılan 'Emanetçi Başkan' söylemlerine cevap veren Yücel, "38. Olağan Kurultayımız Türkiye'deki diğer siyasi partilere örnek teşkil edecek şekilde, bir demokrasi şöleni havasında geçti. Burada binlerce Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin mahalle delege seçimlerinden itibaren, ilçe kongrelerinden itibaren, il kongrelerinden itibaren seçilen kurultay delegelerimiz partimizin üst yönetimini başta genel başkanımızı, parti meclisimizi ve yüksek disiplin kurulumuzu seçti. Burada Özgür Özel'e emanetçi başkan yakıştırmasını yapmaları en hafifinden Özgür Özel'e de, Ekrem İmamoğlu'na da yapılmış bir saygısızlıktır, hatta daha da ötesi hadsizliktir. CHP'ni Parti Meclisi ya da Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri bir kişiye yakınlığı ile ya da uzaklığı ile belirlenmiyor" diye konuştu.

"Eğilim yoklaması da çok demokratik bir yöntemdir"

Belediye başkan adaylarının ön seçimle seçilip seçilmeyeceği konusunda sorulan bir soruya cevap veren Yücel, "Bugünkü MYK toplantımızda yerel seçimde uygulanacak yol, yöntem, strateji ile ilgili değerlendirmeler oldu. Önümüzdeki haftalarda yapılacak toplantılarımızda bu konular tabi ki çok daha detaylı bir şekilde irdelenecek. Ön seçimin en demokratik yöntem olduğunu her zaman savunduk, söyledik hala da savunuyoruz. Ama ön seçimle ilgili zamanlama açısından bir sıkışıklık var. Hakim denetiminde ön seçim yaptığınız zaman, adaylar açıklandığında seçimlere yaklaşık 35-40 gün gibi bir süre kalmış oluyor. Dolayısıyla şuanda ön seçimin yapılıp yapılmaması veya CHP denetiminde eğilim yoklaması yapılıp yapılamaması tartışılıyor. Değerlendirme aşamasında. Önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Özgür Özel, 81 il başkanımızla birlikte bir toplantı yapacak. Onlarında da bu konuda kendi illeri özelindeki beklentiyi ve talebi alarak, örgütlerimizin görüşü de dikkate alınarak önümüzdeki günlerde uygulanacak doğru yöntem belirlenecektir. Eğilim yoklaması da çok demokratik bir yöntemdir" ifadelerini kullandı.

"(İttifak çalışmaları) Şurayı biz alalım, şurayı size verelim gibi bir alışverişe ya da pazarlığa dönmesine karşıyız"

Yerel seçimlere yönelik ittifak çalışmalarına dair bilgi veren Yücel, "Biz geçmişte ittifak yaptığımız partilerle iletişimimizi hala sürdürüyoruz. Biz ittifaka hiçbir zaman kapımızı kapatmadık, kapatmayız. Ancak bunun bir alışverişe yani 'şurayı biz alalım, şurayı size verelim' gibi bir alışverişe ya da pazarlığa dönmesine karşıyız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendinin bu konuda bir takım keskin açıklamaları oldu. Olabilir, daha yerel seçim takvimi açıklanmış değil. Neticede biz hem kazanmak için hem de ittifak yapacağımız partilerin kazanması için daha da ötesi ülkemiz demokrasisinin kazanması için gereken her türlü adımı da atarız, bu konularda atılacak adımlara da her zaman kapımız açıktır" dedi. - ANKARA