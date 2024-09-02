CHP Sözcüsü Yücel, PM toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu hafta düzenleyecekleri tüzük kurultayına ilişkin, "İnanıyoruz ki değişimin ilk adımı olan bu tüzük kurultayından, Türkiye'nin en demokratik, en katılımcı, kadın haklarına en saygılı, gençleşmeyi en öne alan, geleceğe en doğru perspektiften bakan bir tüzük çıkacak." dedi.

Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında başlayan Parti Meclisi (PM) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne değinen Yücel, "Zafer haftasında Ulu Önderimize ve Harp Okulu mezuniyet töreninde Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını ifade eden genç teğmenlerimize yapılan saygısızlığı asla affetmeyeceğimizi herkes bilsin." diye konuştu.

Yücel, teğmenlerin Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ya ne olacaklardı? 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlerin mi? 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözünden rahatsız olmaları elbette normaldir. Çünkü Mustafa Kemal'in askeri olmak, vatanını milletini sevmek demektir. Anayasaya ve hukuka bağlı olmak demektir. Laiklik demektir, insan haklarına saygı demektir. Aklın ve bilimin ışığında yürüyen çağdaş bir toplumu hedeflemek demektir. 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlerle aynı safta yer alanların işine gelmez Mustafa Kemal'in askeri olmak. Harp Okulundan mezun olan teğmenler kimin askeri olacak? Elbette Büyük Önder Atatürk'ün yolundan yürüyecekler, elbette onun ilkelerini yaşatacaklar. Türk askeri, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeridir. Mustafa Kemal'in askeri olmak şereftir, onurdur, gururdur. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Mustafa Kemal'in askerleriyiz."

Bugün 2024-2025 adli yılının başladığını anımsatan Yücel, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinin tek yolunun, kuvvetler ayrılığı ilkesinin "amasız" ve "fakatsız" hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.

"Tek bir kalemde tüm desteği topladılar"

Yücel, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 2023 raporuna göre çiftçilerin banka borçlarının son 1 yılda tam yüzde 88 arttığını ifade ederek, "AK Parti geldiğinde çiftçilerin borcu 2,4 milyardı şimdi 700 milyara çıktı. Çiftçinin bankalara borcu 700 milyar lira iken, sadece geçen sene 2024 yılı için vazgeçilen kurumlar vergisi ise 660 milyar lira." dedi.

AK Parti'nin, mazot ve gübre desteğini kaldırdığını, adına da "temel destek" dediğini öne süren Yücel, şöyle konuştu:

"Mazot ve gübre desteği diye iki kalem yerine tek bir kalemde tüm desteği topladılar. Topladılar toplamasına da binlerce çiftçimiz bu mazot ve gübre desteğini zaten alamıyordu. Şimdi de temel destek adı altında alamamaya devam edecekler. Buradan AKP iktidarına ve Tarım Bakanına sesleniyoruz, eğer, çiftçiye destek konusunda samimiyseniz, Tarım Kanunu'nun 'Tarıma bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz' hükmünü uygularsınız."

Deniz Yücel, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirerek, ülke ekonomisinde yavaşlamanın ötesinde "çok ciddi bir daralmanın söz konusu" olduğunu söyledi.

"Ekonomik kriz eğitimi de derinden etkiledi"

Yeni eğitim öğretim yılının şikayetlerle, sorunlarla, endişelerle başladığını kaydeden Yücel, "2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala kırtasiye malzemelerinde geçen yıla göre yüzde 300'lük fiyat artışı yaşandı. Okul servis ücretleri 2 katına çıktı. Bu yıl beslenme çantalarını doldurmak da zor, yeni okul kıyafeti almak da. Ekonomik kriz her alanı etkilediği gibi eğitimi de derinden etkiledi. Yine veli dertli, yine öğretmen mutsuz, yine öğrenciler umutsuz." dedi.

"Açılan bu dava elbette ki siyasi bir davadır"

Yücel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3,5 yıla kadar hapis istemi ile açılan davaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin ve MHP'li yöneticilerin şikayeti üzerine açılan bu dava elbette ki siyasi bir davadır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de çok net bir şekilde ifade ettiği gibi CHP genel başkanları Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana bedel ödemiş, tehditlerle yılmamış ve doğru bildikleri yoldan bir milim sapmamıştır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın kurşunlarının hedefi olmuş, şehit cenazesinde linç girişimine uğramış ama asla geri adım atmamıştır. Bugün şikayetle, dava ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da CHP'yi korkutacağını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Şunu hiç kimse unutmasın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkanı, üyesinden genel başkanına kadar CHP'dir."

"İnanıyoruz ki, geleceğe en doğru perspektiften bakan bir tüzük çıkacak"

Bundan 10 ay önce "CHP değişirse Türkiye değişir" sloganı ile yola çıkarak Türkiye'ye demokrasi getireceklerini vadettiklerini belirten Yücel, bunun en önemli adımlarından birinin 4-9 Eylül arasında gerçekleştirecekleri İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı olduğunu söyledi.

Yücel, nisan ayından bu yana tüzük üzerinde çalıştıklarını, mahalle, ilçe ve il bazında dijital demokratik katılım yöntemiyle toplamda 19 bin görüş aldıklarını anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki genel başkanlarla görüşerek tüzükle ilgili önerilerini aldığını ve hepsini ilgili komisyona teslim ettiğini aktaran Yücel, "İnanıyoruz ki değişimin ilk adımı olan bu tüzük kurultayından, Türkiye'nin en demokratik, en katılımcı, kadın haklarına en saygılı, gençleşmeyi en öne alan, geleceğe en doğru perspektiften bakan bir tüzük çıkacak." dedi.