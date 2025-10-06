CHP Kurultayı İçin Tarih Belirlenmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partinin kasım ayında yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay tarihine ilişkin henüz karar alınmadığını belirterek, "İl kongrelerimiz devam ediyor, önümüzdeki günlerde kurultayımızla ilgili gerekli karar alınır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, partisinin geçen hafta sonu Bolu'da düzenlediği kampta, meclis çalışmalarıyla ilgili sunumlar ve değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Yücel, hazırlık çalışmaları süren parti programının, üzerinde detaylı şekilde çalışılan, toplumun her kesiminin görüş ve önerilerinin birbiriyle harmanlandığı, aklı ve bilimi rehber edinen anlayışla oluşturulduğunu anlattı.

Ekonomiden hukuka, sağlıktan eğitime pek çok alanda toplumun sabrının sınandığı bir dönemde olduklarını ifade eden Yücel, "AKP'nin her alanda iflas eden politikalarının bedelini en ağır şekilde elbette halkımız ödüyor." diye konuştu.

Yücel, asgari ücretlilerin alım gücünün yıllar içerisinde giderek zayıfladığını savunarak, "AKP iktidara geldiğinde 184 lira olan asgari ücretle 7 çeyrek altın alınabiliyorken, bugün 22 bin 104 liralık asgari ücretle ancak 2,5 çeyrek altın alınabiliyor. Yani AKP iktidarında asgari ücretlinin cebinden her ay 4,5 çeyrek altın uçup gitmiş. AKP bu ülkede, 25 yaşındaki gence de 75 yaşındaki emekliye de külfettir." görüşünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmasına ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesine ilişkin Yücel, "AKP iktidarı, dış politikada ülkemizin itibarını nasıl yerle bir ettiğini bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesini yaptı.

Sorular

Deniz Yücel, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davanın 17 Ekim'deki duruşmasını CHP yönetiminin takip edip etmeyeceği sorulan Yücel, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız, o tarihte yurt dışında olacağı için, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katılacağı için duruşmaya katılamayacak. Ancak, partimiz en üst düzeyde Sayın Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılım gösterecek. Dava sonuçlanıncaya kadar da davayı takip edecek."

MYK toplantısında, CHP'nin kasımda yapılması planlanan 39. Olağan Kurultayı ile ilgili takvimin görüşülüp görüşülmediğine yönelik soruya Yücel, "Kurultayımızın tarihiyle ilgili henüz karar alınmadı. İl kongrelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kurultayımızla ilgili gerekli karar alınır." yanıtını verdi.