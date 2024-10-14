CHP Sözcüsü Yücel, MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Buradan AKP iktidarına ve Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz, Anayasa'nın ilk 4 maddesine dokunamazsınız, izin vermeyiz. Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez." dedi.

Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu tebrik etti.

Türkiye için huzur, refah ve mutluluk vadedenlerin, ülkeyi açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum ettiği, şiddeti ve vahşeti sıradanlaştırdığı, adaletsizliği normalleştirdiği bir dönemden geçildiğini söyleyen Yücel, toplumda büyük bir yozlaşmanın, çürümüşlüğün pis kokuları arasında nefes alınmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "yargı sisteminde cezasızlık algısının giderilmesi için çalışma yaptıklarını söylediğini" anımsatarak, "Görünen o ki, adaletsiz sistemin sözde Adalet Bakanı, yargı sistemindeki cezasızlık durumunu yeni fark etmiş. Sayın Tunç, ortada 'cezasızlık algısı' yok, yıllardır süregelen bir 'cezasızlık durumu' var." ifadesini kullandı.

"Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez"

Anayasa tartışması açmanın gündem değiştirmenin en bilindik yolu haline geldiğini savunan Yücel, "Buradan AKP iktidarına ve Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz, Anayasa'nın ilk 4 maddesine dokunamazsınız, izin vermeyiz. Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez." diye konuştu.

Yücel, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan savunma sanayisi ve ekonomiye ilişkin kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Türk toplumunun en hassas noktalarından biri olan 'vatan savunması' AKP tarafından siyasi malzeme haline getirilmiş ve halkın milli duyguları sömürülerek yeni bir soygun teklifi hazırlanmış. 'İsrail bize saldırabilir' söylemleriyle sahte bir 'dış tehdit ve savaş gündemi' yaratmaya çalışan AKP'nin, sebebi olduğu ekonomik krizi bu şekilde perdelemeye çalıştıklarını biliyor ve görüyoruz. Savaş olmadığı halde dahi sokaktaki vatandaş, sanki bir savaş ekonomisi varmış gibi sıkıntıda. 85 milyona yaşattıkları ekonomik krizi, savaş ekonomisi diye yutturmaya çalıştıklarının farkındayız."

Yasa teklifine göre birçok işlemden "Savunma Sanayi Katılma Payı" alınacağını anlatan Yücel, "Bu millet ayağında çarıklarla, yeri geldiğinde elinde kazma, küreklerle bağımsızlık savaşı vermiş, dünyaya kafa tutmuş bir millettir. Bu millet fedakarlık yapmaktan kaçmaz. 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.' Ancak bu yasayı getirenler kendi iş bilmez politikaları sonucunda, bu milleti ekonomik krize ve hayat pahalılığına mahkum etmişken, kendileri her türlü lüksten, şatafattan, itibardan tasarruf etmezken, kimse bu 'soygun yasasına' sessiz kalmamızı beklemesin." diye konuştu.

"Haberiniz olsun, geçim olmazsa seçim olur"

Deniz Yücel, Risk Merkezinin verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde 736 bin 513 kişinin bireysel kredi borcunu, 899 bin 47 kişinin de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındığını ifade ederek, "Eylülün son haftasında, bireysel kredi ve kredi kartı borçları 13,4 milyar lira artarak 3 trilyon 575 milyar liraya ulaştı. Bütün bu rakamlar aslında tek bir yere varıyor. Halk geçinemiyor. Haberiniz olsun, geçim olmazsa seçim olur." dedi.

"Filistin üzerinden İsrail ile ticaretinizi devam mı ettiriyorsunuz"

Geçen yılın ilk 9 ayında Türkiye'den Filistin'e yapılan çelik ihracatının 587 bin dolardan, bu yılın ilk 9 ayında 86 milyon 790 bin dolara çıktığını öne süren Yücel, şunları söyledi:

"Türkiye ile Filistin arasındaki çelik ihracatı yüzde 14 bin 676 oranında artmış. Savaşın ortasında bir ülke, acil insani ihtiyaçların bile havadan ulaştırıldığı Filistin, demir-çelik ithal ediyor öyle mi? Kimse kimseyi kandırmasın. Dünyada hiçbir yatırımcı savaşta olan bir ülkeye yatırım yapmaz, yeni bir yapı inşa etmez. Savaş devam ediyor, Filistin yeniden inşa edilmiyor. O zaman bu malzemeler nereye gidiyor? Buradan iktidara soruyoruz: Filistin üzerinden İsrail ile ticaretinizi devam mı ettiriyorsunuz? İhracatı yapılan bu ürünler Filistin'e mi gidiyor, yoksa İsrail'e mi? Bir ayda Türkiye'den İsrail'e 88 gemi gittiği iddiaları doğru mu? Türkiye'den yola çıkan gemilerin belgelerinin Filistin olarak düzenlendiği ancak İsrail'e gittiği doğru mu?"

"Şu an için önümüzde somutlaşmış bir süreç yok"

Deniz Yücel, bir gazetecinin, "çözüm süreci" konusunda tarafların masaya oturması durumunda CHP'nin tavrını sorması üzerine, "Şu an için önümüzde somutlaşmış bir süreç yok. Gelişmeleri takip ediyoruz, izliyoruz. Somut olarak bir süreç gelişirse elbette bu konuda partimizin yetkili kurulları gerekli görüşmeleri yapar ve gerekli açıklamaları yaparız." yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici'nin yer aldığı parti heyetinin geçen hafta bazı siyasi partilere ziyarette bulunduğu belirtilerek, AK Parti ve MHP'ye de ziyaret yapılıp yapılmayacağı sorulan Yücel, şunları söyledi:

"Biz bu konuda hukuka, yargı makamlarına güvenmek istiyoruz. Birtakım spekülasyonlar oluyor, yaklaşımlar yaşanıyor. Önümüzdeki hafta ve ilerleyen süreçte bu görüşmeler ve ziyaretler devam edebilir. Ancak şu an için planlanmış ve kesinleşmiş bir ziyaret ya da görüşme yok. Olduğu zaman siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılır."