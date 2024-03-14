CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Provokatif işler ve çamur atma eylemleriyle uğraşıyoruz

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin, "Bu tip provokatif işler, bu tip çamur atma niteliğindeki işler ve eylemler, her seçim öncesinde, her seçim arifesinde yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına, siyasetçilere ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik. Dolayısıyla bundan medet umanların avuçlarını yalayacaklarını çok büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yücel, Şırnak'ta şehit olan polisler ile Konya'da şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Ramazanın hayırlı olmasını dileyen Yücel, bolluk ve bereket ayı olan ramazanda vatandaşın artık istedikleri gibi bir iftar sofrası kuramadığını, Et ve Süt Kurumu önündeki kuyrukların uzadığını, insanların gün ağarmadan sıraya girdiklerini söyledi.

Açlık sınırının 16, yoksulluk sınırının 53 bin lira olduğunu ifade eden Yücel, emekli ve asgari ücretlinin bırakın iftar sofrasını, ramazan pidesi bile alamayacak hale geldiğini öne sürdü. Yücel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel yönetimlerdeki gücümüzle, AKP iktidarında yoksullaşan vatandaşımıza destek olmak ve onları yoksulluktan kurtarmak için hiç durmadan çalışıyoruz." dedi.

Bilimsellikten uzak ekonomi politikaları uygulanarak ülkenin iflasa sürüklendiğini savunan Yücel, vatandaşın alım gücünün aydan aya değil, günden güne düştüğünü söyledi.

Deniz Yücel, milyonlarca emeklinin geçinemediği için çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Rahat edip, torun sevecekleri dönemde, AKP emeklileri ucuz et kuyruklarında saatlerce sıra bekleyecek hale getirdi. 70 yaşında insanlar, ekmeği ucuz alabilmek için saatlerce sıra bekliyor, kendilerine uzatılan mikrofonlardan, kameralardan emekliler utanıyor ama asıl utanması gereken AKP utanmıyor. Yıllarca bu ülkenin ekonomisine katkı sunan, katma değer yaratan emekliler, kendilerini yok sayan AKP'ye 31 Mart'ta hesap soracak." değerlendirmesinde bulundu.

"Koca bir işsizler ordusu oluştu"

TÜİK'in işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Yücel, gerçek işsizlik oranının yüzde 26,5 olduğunu, gerçek işsiz sayısının da 11 milyona doğru ilerlediğini söyledi. Yücel, "AKP iktidarlarının yanlış istihdam politikalarının sonucu koca bir işsizler ordusu oluştu. Gençler iş bulamıyor. Liyakatin yok edildiği ülkemizde yurt dışına gitmeyi planlayan genç oranı yüzde 70'leri geçiyor." diye konuştu.

AK Parti'nin, söylenecek yeni bir sözü, adaylarının açıklayacak projesi olmayınca "beka sorunu" söyleminden medet umduğunu, sınır ötesi operasyonları seçim malzemesi yaptığını savunan Yücel, "Neymiş, 'Bu yaz Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlayacak, terör meselesini sorun olmaktan çıkartacakmışlar.' 22 yaz geçti, güven çemberini neden oluşturmadınız? Terör meselesini bugüne kadar neden sorun olmaktan çıkarmadınız?" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanları ve başkan adaylarının mal varlıklarını açıkladığını dile getiren Yücel, diğer adayların da mal varlıklarını açıklamasını istedi.

Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Yücel, "Adı bayram ama kendisi maalesef artık bayram değil. Şehir hastaneleri denilen beton yığınlarının içinde, doktorların ameliyathane temizlemek, hemşirelerin hasta, teknikerlerin ise malzeme taşımak zorunda kaldığı bir dönemdeyiz." dedi.

Sorular

Yücel, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz Yücel, partisinin seçim kampanyasına ilişkin soru üzerine, MYK toplantısında kampanya ve seçim çalışmalarının gündeme geldiğini, kampanyayı saha çalışmalarından geri dönüşler alıp sürekli revize ederek yürüttüklerini söyledi.

Seçim kampanyasının başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Yücel, bunun sandık sonuçlarına da yansıyacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Özel'in seçim çalışmaları kapsamında Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleriyle diğer illerde de birtakım programlar yapacağını ifade eden Yücel, bu programların gelecek günlerde açıklanacağını belirtti.

Deniz Yücel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin soru üzerine, "İstanbul İl Başkanlığı binamızın satın alındığı dönemde kayıt altına alınan para sayma görüntüleriyle ilgili MYK toplantımızda herhangi bir gündem olmadı, herhangi bir tartışma geçmedi." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını bildiren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlere 20 gün kala böyle bir şeyin gündeme getirilmesi, AKP iktidarının, yandaşlarının ve onlardan medet umanların yine bir panik yaşadıklarını ve çaresizlik içerisinde olduklarını çok net bir şekilde gösteriyor. Bu tip provokatif işler, bu tip çamur atma niteliğindeki işler ve eylemler, her seçim öncesinde, her seçim arifesinde yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına, siyasetçilere ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik. Dolayısıyla bundan medet umanların avuçlarını yalayacaklarını çok büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim."

Yücel, hükümette görevli bakanların seçim çalışmalarına katılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Bakanların il il gezmeleri, özellikle İstanbul'da, diğer illerde seçim çalışmaları yapmaları, AKP'nin yaşadığı çaresizliği, korkuyu, kaygıyı ve paniği bize gösteriyor." diye konuştu.

Bakanların, kamunun tüm imkanlarını kullanarak seçim çalışması yürüttüğünü savunan Yücel, "Kimi çalıştırırsa çalıştırsınlar, Sayın Erdoğan da bilfiil çalışsa ki çalışıyor, İstanbul'da da başka yerlerde de yerel seçimlerde AKP'nin ve Cumhur İttifakı adaylarının bir hezimete uğramasını engelleyemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, seçim güvenliğine yönelik soru üzerine, konunun MYK'da gündeme geldiğini, seçim güvenliğiyle ilgili parti örgütlerince her türlü çalışmanın yapılıp, önlemlerin alındığını söyledi.

Seçim güvenliğine ilişkin çalışmaları gelecek günlerde somut olarak paylaşacaklarını ifade eden Yücel, "Buradan şunu söylemek istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir birey vatandaşlık görevini yapmalı, sandığa gitmeli ve iradesi ne olursa olsun sandığa yansıtmalı. Sandık güvenliğiyle ilgili, seçim güvenliğiyle ilgili hiçbir yurttaşımızın, hiçbir vatandaşımızın herhangi bir kaygısı olmasın." dedi.