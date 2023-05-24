CHP Sözcüsü Öztrak'tan Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Genel Başkanı'mızın Sayın Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu gündeme gelmemiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Genel Başkanı'mızın Sayın Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüştüğünü hatırlattı.

Görüşmenin ardından Ümit Özdağ'ın pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Zafer Partisi'nin, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladığını aktaran Öztrak, "Milletimizin beklediği bu önemli birlikteliğin saray ve şürekasında ciddi rahatsızlık yarattığını ve bu çerçevede bir dezenformasyon süreci başlattıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

İmzalanan protokol metninin son derece açık olduğunu vurgulayan Öztrak, dezenformasyon yapılan iki konuya açıklık getirmek istediğini söyledi.

Bunlardan birincisinin, protokolün dördüncü maddesinde yer alan düzenleme olduğunu dile getiren Öztrak, "Protokolün dördüncü maddesinde yer alan düzenleme, Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir." diye konuştu.

Mutabakat Metni'nin 60'ıncı sayfasında "Yerel Yönetimler" başlığı altında yer alan ifadelerde "Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı olmadıkça son verilememesini güvence altına alacağız." dendiğini aktaran Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözü budur. Protokol metninde de yargı kararı olmaksızın adım atılamayacağı net şekilde ifade edilmiştir." dedi.

İkinci konunun ise bakanlık meselesi olduğunu belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Baştan beri söylüyoruz, 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Sayın Genel Başkanı'mızın Sayın Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim, protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır."