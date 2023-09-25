CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kongrelerimizi bitiriyoruz. Yarın Parti Meclisimiz kurultay tarihine karar verecek. Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar olarak bu süreçten de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, Japonya'da ev sahibi takımı yenerek 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

"Filenin Sultanları'nın olimpiyatlarda da ülke olarak göğsümüzü kabartacaklarına, yeni başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyoruz." ifadesini kullanan Öztrak, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları da tebrik etti.

Karabağ'daki gelişmelere ilişkin Öztrak, "Türkiye ve Azerbaycan aynı anda çarpan tek yürektir. Uluslararası hukuka göre Karabağ'da Azerbaycan egemenliği meşrudur. Azerbaycan'ın bu süreçte sivillere zarar gelmemesi için gösterdiği özen ve barışı tesis etmeye yönelik söylemleri takdire şayandır. Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği terörle mücadele operasyonunun bölge barışına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, seçimden önce yüzde 8,5 olan politika faizinin 3 ayda dörde katlandığını belirtti.

Ekonominin ayarlarıyla oynandığını, ayar tutmadığını savunan Öztrak, Türk parasının pul olduğunu, enflasyonun arttığını öne sürdü.

Merkez Bankasının hafta içinde politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselttiğini, böylece seçimlerden sonra politika faizinin toplamda 21,5 puan arttığını ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Merkez Bankasının kısa vadeli faiz haddinin yüzde 30'lara çıktığını, en son 2003'ün ekim ayında görmüştük, yani 20 yıl önce görmüştük. Merkez Bankasının piyasaya borç verme faizi yüzde 31 iken, İstanbul Ticaret Odası enflasyonu yüzde 20,3'tü, dolar kuru 1 lira 40 kuruştu. Bugün Merkez Bankasının politika faizi yine yüzde 30 ama gerçekleşen İTO enflasyonu yüzde 74,1 dolar da 27 lira 20 kuruş. Bu kadar faiz artırıyorlar, dolar da enflasyon da tınmıyor. Bunun sarayın güven vermeyen siyasetinden kaynaklandığının tüm dünya farkında."

"İlk 8 ayda 95 bin çeke karşılıksız işlemi yapıldı"

Faik Öztrak, tarihte ilk kez devletin iç borcu için ödenecek faizin borcun anaparasını aştığını, bütçenin faiz giderlerinin şaha kalktığını öne sürdü.

Öztrak, "Cumhurbaşkanı'nın imzasını taşıyan Orta Vadeli Programa göre ise 2024-2026 döneminde devletin bütçesinden her gün yapılacak faiz ödemesi yaklaşık 113 milyon dolar olacak. Milletin bankalara olan borcunun artan faiz yükü yetmedi, bir de millete bütçenin faiz yükünü taşıtacaklar. Bunu ödemek için milletimiz önümüzdeki üç yılda daha çok çalışacak, daha çok vergi ödeyecek." diye konuştu.

Hükümetin milletin kredilerini kesme, kredi kartlarına sınır getirme hazırlığında olduğunu ileri süren Öztrak, son faiz kararından sonra ihtiyaç kredilerinin faizlerinin yüzde 60'a dayandığını kaydetti.

Kredi kartı gecikme faizlerinin alıp başını gittiğini belirten Öztrak, borcu borçla çeviren vatandaşlar için hayatın giderek zorlaşacağı bir dönem başlayacağını savundu.

Öztrak, "İlk 9 ayda icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'a yakın artmış, 10 milyonun üzerine çıkmış. İlk 8 ayda 95 bin çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız çek tutarı yüzde 163 artışla, 31 milyar 400 milyon liraya yükseldi." dedi.

Vatandaşların çocuklar için okulda bir öğün ücretsiz yemek istediğini belirten Öztrak, hükümetin olan yemeği de kaldırdığını savundu.

Hazine garantili borçların tek bir yılda kur farkından dolayı 123 milyar lira arttığını ifade eden Öztrak, Hazinenin borç yükünün seçimden bu yana 1 trilyon 287 milyar lira arttığını, bu artışın 963 milyar lirasının döviz cinsi borçların Türk lirası karşılığındaki artıştan geldiğini söyledi.

"Yönetenlere güven kalmayınca sermaye kaçıyor"

Öztrak, milletin hızla kutuplaştırıldığını, cumhuriyetin üstüne inşa edildiği milletin birliği ve dirliğinin giderek yok olduğunu, yeni yeni millet tanımlarının ortalarda dolaştığını öne sürdü.

Hükümetin sığınmacı politikasını eleştiren Öztrak, "Kendi aklınca ithal bir millet yaratmak isteyenler, kürekleri tarihimizin akışının tersine çekmeye çalışan emperyalizmin projelerinin maşaları dün olduğu gibi bugün de hezimete uğrayacak, bu girişimleri tarihin tozlu rafları arasında yerlerini alacaktır. Biz, canımız ve kanımız pahasına aldığımız, Anadolu ve Rumeli topraklarının, kirli hibrit savaş oyunlarıyla, emperyal heveslere peşkeş çekilmesine dün izin vermedik, bugün de izin vermeyiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kaynağı belli, güvenli, anlık değil sürekli yeni iş, AŞ sağlayan temiz finansmana ihtiyacı olduğunu dile getiren Öztrak, "Ama yönetenlere güven kalmayınca sermaye kaçıyor. Bu defa cin fikirler devreye giriyor. Aflarla kirli parayı yıkama merkezine dönen ülkemiz, mafyalara cennet, vatandaşa cehennem oluyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin seçim kazanmak için her yolu denemek istediğini ileri süren Öztrak, "Hükümet, belediyelerimizin hizmetlerini önlemeye çalışırken, iktidarın çoğunlukta oldukları belediye meclisleri de hemşerileri için çalışan CHP'li başkanları engelliyor." dedi.

Öztrak, "Kongrelerimizi bitiriyoruz. Yarın Parti Meclisimiz kurultay tarihine karar verecek. Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar olarak bu süreçten de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, bir basın mensubunun CHP il kongreleri sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkin sorusu üzerine, "Bütün partilerde olduğu kadar bizde de kongre süreçlerinde istenmeyen manzaralarla karşılaşabiliyoruz. Bunlar hakkında da gerekli incelemeleri yapıyoruz." yanıtını verdi.