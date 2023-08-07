CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin tüzük çalışmalarına ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız uygun gördüğü zaman, uygun gördüğü konularla ilgili gerekli açıklamaları tabii ki yapacaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin tüzük çalışmalarına ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız uygun gördüğü zaman, uygun gördüğü konularla ilgili gerekli açıklamaları tabii ki yapacaktır. Ben şu kadarını ifade edeyim, tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve her türlü katılımla ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak sözlerine, hafta sonunda partinin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ilçe başkan adayı Faruk Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyerek başladı.

Kocaeli Derince Limanı yakınlarındaki TMO deposunda meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifalar dileyen Öztrak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u da kutladı.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısında enflasyon ve hayat pahalılığı, ekonomide yavaşlama ve işsizliği ele aldıklarını belirten Öztrak, "Ağırlaşan yaşam şartlarının yanında hükümetin giderek artan baskıcı ve hukuk dışı uygulamalarına karşı yapılacakları konuştuk. İlçe kongrelerimiz de gündemdeydi." bilgisini verdi.

Öztrak, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Merkez Bankası Başkanı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın son açıklamaları, 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlere kadar enflasyonla mücadele konusunda hiçbir şey yapmak niyetinde olmadıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilerde de bulunan Öztrak, "Bakan Şimşek de doğru dürüst, bütüncül, çapalara bağlanmış bir program yapma imkanı kalmadığını görmüş. Bakan Şimşek, enflasyonun sebebi olarak memur maaşlarına yapılan zamları gösterdi. Enflasyonun sorumlusu, enflasyonun ezdiği memur oldu. Emeklileri enflasyona ezdirip perişan ettiniz." dedi.

Geçiş garantili yollar, köprüler, tüneller için bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar lira ödendiğini ifade eden Öztrak, Eyüpsultan Kaymakamlığınca CHP İstanbul örgütünün "zam sergisi"nin yasaklandığını söyledi. Öztrak, "Protesto anayasal bir haktır. Bu yasaklar bizi korkutmaz, yıldırmaz. Biz milletimizin derdini duyurmaya, hükümeti çözüme zorlamaya devam edeceğiz. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu süreci takip ediyor." diye konuştu.

Öztrak, partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca "Pazar Yeri Yangın Yeri" projesinin başlatıldığını, tüm il ve ilçelerde kurulan semt pazarlarında stantlar açılacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Erzincan'da yerel seçim sürecini meydanlarda başlattığını, yerel seçimde CHP adayına destek istediğini hatırlatan Öztrak, kendisinin de o hafta sonunu Tekirdağ'da geçirdiğini söyledi. Bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trakya illerinin milletvekilleri olarak hem çekirge zararlısı hem de kuraklık nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için bir kanun teklifi verdik. Borçların faizsiz ertelenmesini ve zararların sigortadan karşılanmasını istedik. Bu teklifin bir an önce Meclis gündemine alınması için Genel Başkanımız, Grup Başkanımıza ve Grup Başkanvekillerimize talimat verdi.

Akbelen'de çevreciler sahada, yurdun dört yanında, sağlıkçılar, emekliler, mühendisler eylemde ama milletimiz yalnız değil. Parti yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlerimiz, örgütlerimiz, milletvekillerimiz ve Genel Başkanımız dört koldan sahada, vatandaşlarımızın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Nitekim Akbelen'deki çevre katliamını görüşmek için, bu hafta salı bizim talebimiz üzerine Meclis toplanıyor."

"İlk 6 ayda bütçe 483 milyar lira açık verdi"

Öztrak, bütçeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, "İlk 6 ayda bütçe 483 milyar lira açık verdi. Bunun yarısından fazlası, 275 milyar lirası faiz harcaması. Kur korumalı mevduat garantilerine 25 milyar lira, KÖİ'lerin dövizli garantilerine bir o kadar daha gitmiş." dedi.

Temmuz ortasında 56 milyar dolara kadar inen net rezerv açığının yeniden 60 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Öztrak, "Dünyada kredi temerrüt riski primleri düştü. Biz de de 400'ün altını gördü. Şimdi yeniden ayrışarak 400'ün üzerine doğru hareketlendi. Bütçe açığı ve rezerv açığına, 60 milyar doları bulan bir cari açık eklendi. Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen dış ticaret açığı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artmış. Yıllık dış ticaret açığı ise yüzde 46 artışla 121 milyar dolara yükselmiş." diye konuştu.

Öztrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, destek alan aşırı yoksul hanelerin sayısının geçen yıla göre 1 milyon artışla 3,7 milyona ulaştığını belirtti.

Gıda fiyatlarının arttığını ifade eden Öztrak, 50 milyon kişinin evden uzak bir hafta tatil masrafını karşılayamaz durumda olduğunu söyledi. Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi kavgada söylenmeyecek sözler söyledikleri gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katili olmakla, 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçladıkları, Körfez şeyhlerinin eline eteğine yapıştılar. Darbeci diye görüşmeyi kestikleri, Sisi'yle el ele pozlar verdiler. Şimşek ve Erkan ikilisi geçtiğimiz hafta da SPK'nin daha 3 ay önce 33 milyon lira 'piyasa bozucu eylem cezası' kestiği JP Morgan'ın basına kapalı yatırımcı toplantısına gittiler.

Erdoğan yaklaşan yerel seçimlerin, 2023'te başlayan seçim sürecinin son durağı olduğunu görüyor. Burada yaşayacağı bir hezimetin iktidarına mal olacağını biliyor. Bu nedenle yerel seçimlere kadar enflasyonla mücadele önceliği değil. Gerekenin yapılmadığı her dakika, ekonominin fay hatlarında biriken gerilim, daha yıkıcı hale gelir."

Öztrak, CHP olarak sahada olduklarını, emeklinin, esnafın, çiftçinin yanında durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Kimsesizlerin kimsesi cumhuriyetin partisiyiz. Kongrelerimizle örgütlerimizi ülke çapında hızla yenilerken, yerel seçimlere de büyük bir hızla hazırlanıyoruz ve bir kere daha bizlere oy veren milyonlara sesleniyoruz. Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok üzgünüz. Ama şimdi vakit yılgınlık vakti değil, Ayağa kalkacağız, Eksikleri gidereceğiz, Hataları telafi edeceğiz, yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız.

Bugün olduğu gibi belediyelerimizle milletimizin yanında olacağız. Biz pandemide de depremde de bu işi iyi bildiğimizi gösterdik. Yerelde de bu iktidarın sebep olduğu yoksullukla mücadele etmek için projelerimizi geliştireceğiz. Seçimden sonra da belediyelerimiz çok başarılı hizmetlere imza atacak."

"Partinin içişlerini kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Genel Merkez, değişim hareketindeki son durumu nasıl değerlendiriyor?" sorusu üzerine Öztrak, "Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzda gündemdeki meseleleri, hayat pahalılığını, deprem bölgesinde yaşanan sorunları, yapılacak uygulamaları konuştuk. Ama bunlarla ilgili hiçbir soru yok bahsettiğin konu ise partinin içişleri ile ilgilidir. Partinin içişleri ilgili konuları biz kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztrak, tüzük çalışmalarına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Sayın Genel Başkanımız uygun gördüğü zaman, uygun gördüğü konularla ilgili gerekli açıklamaları tabii ki yapacaktır. Ben şu kadarını ifade edeyim, tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve her türlü katılımla ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Parti üyelerimiz tüzükle ilgili katkılarını internette açtığımız platformda bize bildiriyorlar. Şu ana kadar partimize intikal eden tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda. Görüş bildirme süresi 10 Eylül'e kadar sürecek. Genel Başkan Yardımcımız Zeynel Emre başkanlığında bir heyet, bu önerilerin hepsini tek tek değerlendiriyor. Dünyadaki sosyal demokrat partilerdeki uygulamalardaki incelemelerini sürdürüyorlar. Gerçekten örnek olacak bir tüzüğü hazırlama gayreti içindeler."