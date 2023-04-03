CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi çerçevesinde en hızlı, en isabetli, en çok oy alacak listeleri belirlemek için Parti Meclisinin verdiği yetki çerçevesinde hareket ettiklerini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi çerçevesinde en hızlı, en isabetli, en çok oy alacak listeleri belirlemek için Parti Meclisinin verdiği yetki çerçevesinde hareket ettiklerini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Öztrak, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 40 gün kaldığını belirtti.

Öztrak, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 94 gün geçtiğini, olayın hala aydınlatılmadığını ifade etti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesinin "bir saldırı olduğunu ancak hükümetin sıradan olayı adli bir vaka gibi göstermeye çalıştığını" öne süren Öztrak, "Millet İttifakı olarak bizim kimseden korkumuz yok." dedi.

Hükümetin 2011'de seçimlere giderken ilan ettiği 2023 hedeflerini hatırlatan Öztrak, bu hedeflerin 10. Kalkınma Planı'na da konduğunu ancak hiçbirinin tutulmadığını söyledi.

Bankaların mevduat faizlerinin 10 yılın zirvesinde olduğunu dile getiren Öztrak, "Erdoğan faizle uğraşma sözü verdiğinde ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 24'tü. Şimdi yüzde 32. Konut kredisi faizi yüzde 13'tü bugün yüzde 17. O da krediyi bulup alabilirsen. Müşterisinden pahalıya para toplayan bankalar herkese kredi vermez oldu." şeklinde konuştu.

"Memlekette kiralar almış başını gitmiş"

Dolar ve avrodaki artışa işaret eden Öztrak, milli paranın pul olduğunu, dış ticaret açığının da şubat ayında 118 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığını savundu.

Kur Korumalı Mevduat'ın millete faturasının 184 milyar lira olduğunu, sabit kur uygulamasının millete faturasının ise her gün arttığını ifade eden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güya faiz düşünce, enflasyon da düşecekti. Faizleri indirmeye başladıklarında enflasyon yüzde 19'du, şimdi yüzde 50,5. O da TÜİK'in ağır makyajlı rakamlarıyla. Mart ayında 12 aylık enflasyon ENAG'a göre yüzde 112,5. İstanbul Ticaret Odasına göre yüzde 73. TÜİK'e göre yüzde 50,5. Son 7 aydır İstanbul Ticaret Odası ile TÜİK enflasyonu arasındaki makas 20 puanın üzerinde.

Memlekette kiralar almış başını gitmiş. Son bir yılda kiralar İstanbul'da yüzde 137, Ankara'da yüzde 150, İzmir'de yüzde 180, Bursa'da yüzde 200 artmış. Ama TÜİK'e göre kiralardaki yıllık artış yüzde 63. Vatandaşın muhatap olduğu, ödediği kirayla, TÜİK'in kirası arasında iki, üç kat fark var.

Bu arada tüm dünyada gıda fiyatları düşüyor. Bizde ise hala rekorlar kırıyor. Mart ayında gıda enflasyonu yüzde 67'nin üzerinde. Mart ayında enflasyon şampiyonu, dana eti. Dana etindeki bir aylık artış yüzde 20. Kuzu etindeki bir aylık artış yüzde 15. Kıymanın kilosu 300 lirayı geçmiş, etlerde fiyatlar 400 liraya dayanmış."

Öztrak, Dünya Bankasının son açıkladığı Gıda Güvenliği Raporu'ndaki verilere göre gıda enflasyonunda Türkiye'nin dünyada ilk beşin içinde olduğunu ifade etti.

Türkiye'de orta boy soğanın tanesinin 7 lira 14 kuruş, irice bir soğanın tanesinin ise 11 lira 33 kuruş olduğunu belirten Öztrak, "Bir kilo soğan markette 25 lira, pazar tezgahında 30 lira. Milletimiz 2002'de bunlar işbaşına geldiğinde bir çeyrek altın aldığı paraya bugün bir kilo soğan alamıyor." dedi.

"57 milyar dolarlık konut depremde yıkıldı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki ay geçtiğini hatırlatan Öztrak, "Söz verdiği halde yardımları vermeyenler kim? Bugün verilmeyen yardım parası hangi gün verilecek? Fiilen yatırılan 84 milyar liralık yardım nerelere, kimlere harcandı?" sorularını yöneltti.

Öztrak, deprem bölgesindeki ihalelerin hangi önceliğe göre açıldığının, bu ihalelerde oluşan fiyatların yaklaşık maliyetlerin neden oldukça üzerinde gerçekleştiğinin millete izah edilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına göre deprem bölgesinde acil yıkılacak, ağır hasarlı veya halihazırda yıkık her 100 konuttan 41'inin Hatay'da bulunduğunu ifade eden Öztrak, TOKİ'nin sitesindeki ihale bilgilerine göre depremin ardından deprem bölgesinde yapılan 37 bin konutluk ihalenin sadece yüzde 8'inin Hatay'da olduğunu anlattı.

Öztrak, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 57 milyar dolarlık konutun depremde yıkıldığını, toplam zararın 104 milyar dolar olduğunu açıkladığını belirterek, önceliğin bu zararın tazminine, deprem bölgesinin ayağa kaldırılmasına verilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından bir basın mensubunun "CHP Genel Merkezinden illere gönderilen bir yazıyla ilgili tartışmalar var. Yazı, milletvekili aday adaylığı için yalnızca öneride bulunabileceği, son sözü genel merkezin vereceği, eğilim yoklaması yapılmayacağıyla ilgili. Bu yazıya ve açıklamalara ilişkin yorumunuz ne olacak?" sorusuna, "YSK'nin seçim takvimi belli. Bu takvim çerçevesinde en hızlı, en isabetli, en çok oy alacak listeleri belirlemek için Parti Meclisimizin verdiği yetki çerçevesinde hareket ediyoruz." yanıtını verdi.