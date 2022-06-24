CHP Sözcüsü Öztrak, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim için Cumhur İttifakı'nın adayının kim olduğunun kıymetiharbiyesi yoktur. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı, milletin masasında belirlenecek isim olacaktır." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bundan 4 yıl önce 24 Haziran 2018'de yapılan seçimin ardından, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen başladığını belirtti.

"O gün bugündür ülkemizin iki yakası da bir araya gelmedi." görüşünü savunan Öztrak, bu dönemde bozulan ekonomik koşulların krize dönüştüğünü, köklü devlet kurumlarının yok edildiğini, devlette ise yönetim krizi başladığını öne sürdü.

Faik Öztrak, şöyle devam etti:

"Oysa 2018 Haziran'ında seçimlere giderken, milletimizden oy isteyen Erdoğan ne demişti, '24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ha ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz.' Tam 4 yıl önce bugün, milletimiz inandı, yetkiyi de verdi. Ama cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan AK Parti Genel Başkanı, hiç bir sözünü tutmadı, hiçbir vaadini yerine getiremedi. Millet, ona yetkiyi verdiğinde, dolar 4 lira 62 kuruştu, bugün 17 lira 36 kuruş. Avro 5 lira 37 kuruştu, bugün 18 lira 28 kuruş. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 19 idi, şimdi yüzde 24. Bir litre benzin 6 lira 29 kuruştu, bugün 27 lira 26 kuruş. 1 litre mazot 5 lira 75 kuruştu, bugün 29 lira 99 kuruş. Ucube rejim elinde hem milletimiz hem de devletimiz borca battı. 4 yılın sonunda bu ucube yönetim iflas etmiştir. TBMM'ye getirdikleri ek bütçe, bunun ilanıdır.

Erdoğan 2 hafta önce 'Faizi düşürmeye devam edeceğiz.' dedi ama Merkez Bankası dün üst üste 6'ncı kez faiz indirimine 'pas' dedi. Herkes biliyor ki Merkez Bankası, sarayın talimatından bir adım dışarı çıkamaz. Millete nas, faize pas. Neden? Çünkü kasada dolar kalmadı. Milletin de bu hükümete güveni kalmadı. Faizi düşürse kur patlayacak."

"Asgari ücret yükseltilmeli"

TÜİK'in açıklamalarına tepki gösteren Öztrak, "İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden biri de kuracağımız durum ve hasar tespit komitesi eliyle, gerçek enflasyon rakamlarını ortaya çıkarmak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden bunun hesabını sormak olacak. Sarayın TÜİK eliyle gasbettiği aylıkları, ücretleri, maaşları biz telafi edeceğiz. Diğer taraftan, asgari ücret de temmuzda, yıl boyunca açlık sınırının altında kalmayacak şekilde yükseltilmelidir." diye konuştu.

Orman yangınlarına da değinen Öztrak, Orman Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nda, iklim değişikliklerinin orman yangınlarını artırıcı etkisi bulunduğunun, Türkiye'deki ormanların büyük bölümünün yangın tehdidi altında olduğunun ifade edildiğini söyledi.

"Risk varsa tedbir de olmalı." diyen Öztrak, şunları kaydetti:

"Peki, zamanından hazırlık yapılmış mı? Ne gezer. Hafta başında, THK'deki kayyum heyeti başkanı, sarayın geçen sene hurda dediği hangarlarda çürütülen yangın söndürme uçaklarını 4 milyon dolar harcayarak göreve hazır hale getirdiklerini açıkladı. Ama bu uçaklar ancak temmuzdan itibaren yangın bölgelerine gönderilebilecekmiş. Tarım ve Orman Bakanının açıklamasına göre, gece görüşü olan helikopterler ise ancak 4 Temmuz'da envantere girecekmiş. Yangın haziranda, yangın uçağı ve gece görüşlü helikopter temmuzda. Saray kendi şatafatı için uçak filosu kurarken, bunca felakete rağmen, bu ülkenin ormanları için ihtiyaca cevap verecek bir yangın filosu kuramamışsa bu nasıl bir kifayetsizliktir?

Biz CHP iktidarında, artan çevresel ve iklimsel riskleri dikkate alarak 'Ulusal Orman Yangınlarını Önleme ve Söndürme Master Planı'nı hemen yapacağız. Orman yangınlarında kullanılacak uçan araç envanterini, kamucu bir yaklaşımla oluşturacağız. Kendi milli ve yerli, Türk bayraklı filomuzu kuracağız."

"Önümüzdeki seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi olacak"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ankara ziyaretine değinen Öztrak, "Sarayın kibirlisi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından demediğini bırakmadığı Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman ile canciğer kuzu sarması oldu. Üstatları diyor ya 'İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan kork.' Sarayın kibirlisi, devlet protokolünü bir yana bırakmış, Veliaht Prensi Esenboğa Havalimanı'na kadar geçiriyor. Ey doların yeşili sen nelere kadirsin." ifadelerini kullandı.

Gelecek seçimin Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi olacağını söyleyen Faik Öztrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu seçimde iki aday değil, iki anlayış yarışacak. Bir tarafta otoriter, baskıcı bir yönetim anlayışı, diğer tarafta demokratik, özgürlükçü bir yönetim anlayışı. Bir tarafta ucube bir tek adam rejimi, diğer tarafta çoğulcu demokratik bir yönetim. Biz milletimize çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz, 'Ülkemizde hak, hukuk, adalet olsun.' diyorsanız, bize katılın. 'Sofralarınızda Halil İbrahim bereketi olsun.' diyorsanız, bize katılın. 'Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin.' diyorsanız, bize katılın. Bu ülkenin aydınlık geleceğini birlikte inşa edelim. Bu topraklarda kula kulluğu bitirelim. Kul hakkı yiyenlerden de hesabını soralım. Çağrımız size, katılın bize."

Soruları yanıtladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un envanterde hiç yangın söndürme uçağı olmadığına dair açıklaması sorulan Öztrak, "Grup Başkanvekilimizin söyledikleri açıktır. Lafı eğip bükmeye de gerek yoktur. Orman Bakanlığı envanterinde kendisine ait uçak olmadığını söylemiştir Grup Başkanvekilimiz Engin Bey. Evet, yoktur. Bahsedilen uçaklar kiralıktır." diye konuştu.

Gültekin Uysal'ın "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarız." şeklindeki açıklaması sorulan Öztrak, "Demokrat Partinin Sayın Genel Başkanına teşekkür ediyoruz. Zaten cumhurbaşkanı adayına milletin masasını oluşturan 6 partinin genel başkanları karar verecektir. Acele etmeyin, bekleyin." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın cumhurbaşkanı maaşıyla ilgili açıklamaları sorulan Öztrak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı da Sayın Ünal da kendi maaşlarına yaptıkları zammı, emekli insanların maaşlarının arkasına saklamaktan vazgeçsinler. Çıksınlar ortaya açık açık ne için ne kadar zam talep ettiklerini söylesinler cumhurbaşkanı için. Bugün ülkemizin en önemli meselesi yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıdır. Milletin güvenini yitirmiş bu hükümet kime ne zam yaparsa yapsın, yapılan zamların ömrü zaten birkaç ayla sınırlı olacaktır. Neden? Çünkü bu hükümet metal yorgunudur. Ülkeyi yönetme kabiliyetleri kalmamıştır. Bu hükümetin raf ömrü dolmuştur."

Öztrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar adaylığıyla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"Türkiye bu konuları geçti. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, kimin durumu hukuki, kimin durumu hukuki değil. Bunlar hep Cumhur İttifakı'nın içinde tartışılıyor. İlginçtir, bizim adayımızı da en çok onlar merak ediyor. Adayımızın kim olduğunu öğrenmek için kıvranıp duruyorlar. Buradan açıkça bir kere daha ifade edeyim. Bizim için Cumhur İttifakı'nın adayının kim olduğunun kıymetiharbiyesi yoktur. Zira Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı, milletin masasında belirlenecek isim olacaktır. Adalet Bakanı dikkat etsin. Üç kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmuş Bekir Bozdağ, ihsas-ı reyin ne olduğunu herhalde bilir. HSK'nin başında oturan bir bakanın bu konularda konuşurken çok daha dikkatli olması gerekir. Böyle konuşmaya devam ederse kendi adaylarını muhataralı hale getirir."