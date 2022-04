CHP Sözcüsü Öztrak gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kuzeyimizde savaş var. İşgale uğrayan Ukrayna'da enflasyon yüzde 10,7, işgal eden Rusya'da enflasyon yüzde 9,2. Savaş Ukrayna'da, ambargolar Rusya'da ama üç haneli enflasyon, kıtlıklar ve şeker kotaları Türkiye'de." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Eski ABD başkanlarından Gerald Ford'a ait "Enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır" sözünü hatırlatan Öztrak, "Bu azgın halk düşmanı"nın mübarek ramazan ayında Türkiye'yi kasıp, kavurduğunu savundu.

Milletin sofrasında artık ramazanın bolluk ve bereketinin kalmadığını ileri süren Öztrak, "Nerede o eski ramazanlar, deyimi bu yönetim altında maalesef hakikat oldu." diye konuştu.

Öztrak, şöyle devam etti:

"TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla tüketici enflasyonu yüzde 61, üretici enflasyonu yüzde 115. Kuzeyimizde savaş var. İşgale uğrayan Ukrayna'da enflasyon yüzde 10,7, işgal eden Rusya'da enflasyon yüzde 9,2. Savaş Ukrayna'da, ambargolar Rusya'da ama üç haneli enflasyon, kıtlıklar ve şeker kotaları Türkiye'de. Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma sözünü verdiler. Ama sözün sahibi, sözünü tutmadı. '2023'te 2 trilyon dolar olacak' dediği milli gelir, '25 bin dolara çıkaracağım.' diye söz verdiği kişi başına gelir, kendi yayınladıkları resmi dokümanlara göre, bunun yarısına bile ulaşamıyor. 2023'te dünyada en büyük 10 ekonomi arasına ülkemizi sokamayanlar, dünya enflasyon şampiyonları liginde, ülkemizi ilk 10'a sokmayı becerdiler."

Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasına girmesinin artık hayal olduğunu savunan Öztrak, "Soruyoruz ülkemizi bu hale getiren kim? Bir numaralı halk düşmanı olan, enflasyonu azdıran kim? Şimdi işleri batıran saray, sorumluluktan kaçmak için kabak tadı veren 'dış güçler', 'dış saldırılar' laflarını tedavüle sokuyor. Ekonomiyi batıranı öğrenmek mi istiyorsunuz? Sarayınızdaki altın varaklı aynalara bakmanız yeterli." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomide "dış güçler" tutmayınca bu sefer Rusya-Ukrayna savaşının bahane edildiğini iddia eden Öztrak, geçen eylülden bu yana Türk lirasının Amerikan doları karşısında yüzde 41 değer kaybettiğini söyledi.

İktidarın şimdi de halka "sabredin" dediğini aktaran Faik Öztrak, "Hep diyoruz. 'Bunlar milletten koptu.' Bunlar helvayı yerken millet cefa çekiyor. Yokluk artık yeni normal oldu. Bu ülkede çalışanların yarıdan fazlası, açlık sınırının altında kalan asgari ücretle çalışıyor. Milletimiz sebep olduğunuz tüm yıkımları görüyor. Notunuzu da veriyor. Tasdiknamenizi elinize tutuşturmak için sabırsızlıkla sandığı bekliyor." açıklamasını yaptı.

"Açık ara Avrupa ve OECD şampiyonu"

Öztrak, son 4 ayda enflasyonun üçe katlanmasına sebep olanların, enflasyonla mücadele edeceklerine, istatistikleri eğip bükmeye çalıştıklarını savunarak, bir ülkede fiyat istatistiklerinin doğru değilse, o ekonomide alınan hiçbir kararın, imzalanan hiçbir sözleşmenin doğru olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin gıdada, enerjide ve toplam enflasyonda ağır TÜİK makyajına rağmen açık ara Avrupa ve OECD şampiyonu olduğunu ileri süren Öztrak, "20 yıl önce tek bir yüzükle iş başına geldiklerinde bu ülkede çeyrek altın 27 liraydı. 20 yılın sonunda giderken, millet 27 lirayla bir kilo yeşil biber alamaz hale geldi. Patlıcanın kilosu 40 liraya dayandı. Son bir yılda ticarethanelerde doğal gaz fiyatı yüzde 157, sanayi doğal gazı yüzde 549, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz yüzde 638 zam gördüyse bu zamların devam edeceği de belliyse bu ülkede iş insanları nasıl yatırım yapacak?" diye sordu.

Şimdilerde iktidarın, yeni bir safhaya geçtiklerinden, alım gücünü yükselteceklerinden bahsettiğini aktaran Öztrak, "Aman diyelim. Siz ne zaman yeni bir safhadan bahsetseniz, abat olan yandaşlarınız, beslemeleriniz, beşli çeteniz, fukaralaşan ise milletimiz oluyor." dedi.

Sorunun sebebi olanların, çözümün parçası olamayacağını söyleyen Öztrak, şöyle konuştu:

"Ama milletimiz içini ferah tutsun. Milletimiz bizi göreve getirir getirmez enflasyonla mücadele için şu adımları derhal atacağız. Bir, Merkez Bankası Başkanını ve Para Politikası Kurulu üyelerini derhal değiştireceğiz. Bankanın başına, tüm dünyada saygı uyandıracak bir ismi atayacağız. Merkez Bankasının araç bağımsızlığının üzerinden siyasetin vesayetini kaldıracağız. Bunun için gereken hukuki düzenlemeleri hemen yapacağız. Üç, Merkez Bankasının kasasına arka kapıdan el uzatılmasına izin veren uygulamalara, karşılıksız para basmaya yönelik muhasebe oyunlarına son vereceğiz. Buharlaştırılan 128 milyar doların hesabını mutlaka soracağız. İş başına gelir gelmez, Stratejik Planlama Teşkilatını kuracağız. Kamuda mali disiplini sağlayacağız. Mali çapaları kuvvetlendireceğiz. Dünya standartlarında bir Kamu İhale Yasası çıkaracağız. Yolsuzluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Şeffaflığı ve hesap vermeyi artırmak için Meclis'te Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Sayıştay'ı uluslararası normlarda çalışır hale getireceğiz. Kamu borç yönetiminde yabancı parayla ve altınla borçlanmanın ağırlığını azaltacağız."

Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne'de asfalt şantiyesinden tarım arazisine dökülen ziftle ilgili CHP belediyesini suçladığını hatırlatarak, "Beyefendinin bizi ve belediyemizi sorumlu tuttuğu o geçici asfalt şantiyesi, birinci sınıf tarım arazisi üzerinde. İzni veren de belediye değil, sarayın atadığı Tarım İl Müdürü. Oranın ÇED raporunun olmadığı da ortaya çıktı. Hadi bakalım açıklarken size kolay gelsin." yanıtını verdi.

Macaristan seçimlerine de değinen Öztrak, şunları kaydetti:

"Bir de saray ve şürekasının, Orban aşkını anlamadık gitti. Orban seçildi diye bu ne sevinç? Vallahi Katar sizin Orban muhabbetinizi kıskanacak. Macaristan'da enflasyon yüzde 8,5, senin yönettiğin Türkiye'de yüzde 61. Orban'dan medet umma. Sizi sandıkta Orban da kurtaramaz. Bugün bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyorsa, sebebi saray ve saray beslemelerinin sınır tanımaz aç gözlülüğüdür. Çocukların yatağa aç girmesi, büyüme ve gelişme sorunlarına neden oluyor. Bugün ülkemizde her dört çocuktan birinin kilosu çok düşük. Her beş kız çocuğundan dördü, her dört erkek çocuğundan üçü kansızlıkla mücadele ediyor. Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı, artık milli öncelik, milli meseledir.

İşte bugün Sayın Genel Başkanımız, kadın milletvekillerimiz ve Kadın Kolları Başkanımızla beraber, ülkemizdeki çocuklarımızın açlığına dikkat çekmek için Et ve Süt Kurumuna gitti. Genel Başkanımıza bugün kapatılan kapılar, aslında bu yavrumuzun yüzüne kapatıldı. Ülkenin gerçek sorunlarını karartabilmek için artık sadık savcılarıyla, hakimleriyle, Genel Başkanımızın sesini kısmaya cüret eder oldular. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Genel Başkanımızın söylediği gibi biz milletimizin hakkını, hukukunu, sonuna kadar korumaya devam edeceğiz."

Soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü iftar programında söylediği, "Türkiye Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkedir. OECD'nin verilerine göre Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de bizim öğretmenlerimizdir" sözleri sorulan Öztrak, "Biz boşuna kendisine 'çakma ekonomist' demiyoruz. Saray istatistikleri eğip bükebilir ama gerçekleri eğip bükemez." yanıtını verdi.

Öztrak, şunları söyledi:

"Üyesi olduğumuz OECD içinde Türkiye öğretmen maaşlarının en düşük olduğu 6'ncı ülkedir. Kore'deki, Meksika'daki öğretmen maaşları bizdekinin iki katıdır. Atanamayan yüzbinlerce öğretmenimiz var. Atananlar ise hayat pahalılığı altında eziliyor. Bu şartlarda kalkıp, 'Bizim öğretmenlerimiz en az stres yaşayan öğretmenlerdir.' nasıl diyebiliyorlar. Demek ki saraydan bakıldığında milletimiz gibi öğretmenlerimizin de hali nedir görülmüyor. Sesleri duyulmuyor."

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından CHP Genel Başkanına randevu verilmemesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Öztrak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bakan atanmış bir siyasidir. ESK ise bir KİT'dir. Sayın Genel Başkanımız ana muhalefet lideri olarak, üstelik de 27,5 yılını bu devlete hizmet ederek geçirmiş bir lider olarak elbette ki millet adına devletin kurumlarını ziyaret etme hakkına sahiptir. Hele ki bu milletin yoksul çocuklarının et ve süt hakkını konuşmak için ESK'yi hayli hayli ziyaret eder. Peki bunlar bu kapıları hangi hakla kapatmaktadır, Sayın Genel Başkanımız bu ziyareti yapacağını ilan edince atama bakan çıkmıştır gece vakti devletin resmi kanalında pişkin pişkin, 'Bu ülkede aç açıkta kimse yok herkesin karnı tok.' diye masallar anlatmıştır. Allah aşkına siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Milletten bu kadar mı koptunuz? Sayın Genel Başkanımızın yaptığı bu ziyaretler aynı zamanda devlet kurumlarının içinde bulunduğu durumu görmek ve milletimize de göstermek için yaptığı ziyaretlerdir. Bu ülkenin yoksullarının hakkını soracak bir Kemal Kılıçdaroğlu var, biz varız. İktidara gelir gelmez bu bozuk düzeni düzeltecek adımları hızla atacağız."

AK Parti Ağrı Gençlik Kollarının sahur yaptığı görüntülere ilişkin soru üzerine de Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturup milletin kesesinden, sarayında eski AK Parti'li vekillere partisinin küskünlerine öğlen Anadolu aşı, Antep usulü kuru dolma, kereviz salata, talaş böreği, kuzu incik kızartması, bademli basmati pilav, tahinli profiterol ikram ederse AK Parti'nin Gençlik Kolları başkanları da yine milletin kesesinden AK Parti'li gençlere sazlı, sözlü, çalgılı çengili sahurlar yapar. Millet bir kuru ekmeğe muhtaçken bir de bu yaptıklarını sıkılmadan sosyal medyadan paylaşırlar." sözlerine yer verdi.