Faik Öztrak: Ülkenin Geliri 1 Büyürken, Faiz Lobisinin Geliri 3,5 Büyüdü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı 2022 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini, “TÜİK’in defterine göre; Türkiye 2022’nin ikinci üç ayında yüzde 7,6 büyümüş. Peki, en çok kim büyümüş? Bankalar ve finans kesimi. Yani faiz lobisi. Faiz lobisindeki büyüme yüzde 27. Ülkenin geliri 1 büyürken, faiz lobisinin geliri 3,5 büyümüş” diye değerlendirdi. Öztrak, “İstatistiklerin de namusu vardır ve istatistiklerin namusuyla oynanmaz. Oynadığında artık hiçbir şeyi doğru ölçemezsin” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı 2022 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini, "TÜİK'in defterine göre; Türkiye 2022'nin ikinci üç ayında yüzde 7,6 büyümüş. Peki, en çok kim büyümüş? Bankalar ve finans kesimi. Yani faiz lobisi. Faiz lobisindeki büyüme yüzde 27. Ülkenin geliri 1 büyürken, faiz lobisinin geliri 3,5 büyümüş" diye değerlendirdi. Öztrak, "İstatistiklerin de namusu vardır ve istatistiklerin namusuyla oynanmaz. Oynadığında artık hiçbir şeyi doğru ölçemezsin" dedi.

TÜİK, GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6 arttı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, TÜİK'in büyüme verilerini yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Öztrak, AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştirirken, "Bu yönetimin ülkeye vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye ekonomisi uzunca bir süredir tıkanıp kalmıştır. Rahatlıkla 1,5- 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olacakken 800 milyar dolarlara sıkışılmıştır. Bu tıkanıklıktan kurtulmanın ilk adımı bellidir. Seçim, derhal seçim" dedi.

CHP olarak iktidar oldukları takdirde güven veren, tutarlı, sürdürülebilir kalkınma stratejisi uygulayacaklarını vurgulayan Öztrak, "Güçlü sosyal devlet ile kimseyi büyümenin dışında bırakmayacağız. Ekonomimizi ilk 20 ligine kısa sürede yeniden sokup, ilk 15 ekonomi arasına gireceğiz. Kişi başına gelirimizi 20 bin dolarlara taşıyacağız. Biz ülkemize de ülkemizin potansiyeline de çok güveniyoruz. Biz hazırız" dedi.

Öztrak'ın TÜİK'in büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

"ASIL YAŞANAN FAKİRLEŞMEDİR: İstatistiklerin de namusu vardır ve istatistiklerin namusuyla oynanmaz. Oynadığında artık hiçbir şeyi doğru ölçemezsin. Ölçemediğin şeyi yönetemezsin. Enflasyonla oynadın mı, milli gelirdeki fiyatlar da oynar. Fiyatı olduğundan düşük ölçersen, büyümen şaşar. Rakam şişer. İş döner, dolaşır Erzurumlu esnafın; 'Deftere bakıyorum hac farz olmuş, cebime bakıyorum zekata muhtaç' fıkrasına döner. Deftere bakıp büyüdüğünü zannedersin ama asıl yaşanan fakirleşmedir.

FAİZ LOBİSİNİN GELİRİ 3,5 BÜYÜMÜŞ: TÜİK'in defterine göre; Türkiye 2022'nin ikinci üç ayında yüzde 7,6 büyümüş. Peki, en çok kim büyümüş? Bankalar ve finans kesimi. Yani faiz lobisi. Faiz lobisindeki büyüme yüzde 27. Ülkenin geliri 1 büyürken, faiz lobisinin geliri 3,5 büyümüş.

ZENGİN, DAHA DA ZENGİN OLMUŞ: 'Büyümeden', çalışanlar nasiplenmemiş. Emekçilerimizin pastadan aldığı pay artmamış. Tersine küçülmüş. İki yıl önce milli gelirden yüzde 37 pay alan emekçi, şimdi yüzde 25 pay alır hale gelmiş. Aradaki fark sermayenin yani zenginin cebine taşınmış. Zengin, daha da zengin olmuş. Peki, TÜİK 'in defterindeki şişme ne pahasına sağlanmış? Tüm makyajlamalara rağmen yüzde 36 olan enflasyonu yüzde 80'e çıkarma ve cari açığın hızla artması pahasına. Türkiye defteri şişirmek için dışarıya daha bağımlı hale gelmiş.

NASREDDİN HOCA MODELİ 6 AYDA PATLADI: Nasreddin Hocanın borç ödeme fıkrasına benzeyen model 6 ayda patlamıştır. Bu yönetimin ülkeye vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye ekonomisi uzunca bir süredir, tıkanıp kalmıştır. Rahatlıkla 1,5- 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olacakken; 800 milyar dolarlara sıkışılmıştır. Bu tıkanıklıktan kurtulmanın ilk adımı bellidir. Seçim, derhal seçim. Biz hazırız. Yeni Kadrolar, Yeni Kurallar, Yeni Kurumlarla ekonomiyi ayağa kaldıracağız.

BİZ HAZIRIZ: Hem içeriye hem de dışarıya güven verecek tutarlı, sürdürülebilir bir kalkınma stratejisini uygulayacağız. Çöken kurumsal yapıyı ayağa kaldıracağız. Üretim ve rekabet gücümüzü tahkim edeceğiz. Çevre başta olmak üzere, sürdürülebilirliğin her boyutunu dikkate alacağız. Güçlü sosyal devlet ile kimseyi büyümenin dışında bırakmayacağız. Ekonomimizi ilk 20 ligine kısa sürede yeniden sokup, ilk 15 ekonomi arasına gireceğiz. Kişi başına gelirimizi 20 bin dolarlara taşıyacağız. Biz ülkemize de ülkemizin potansiyeline de çok güveniyoruz. Biz hazırız."