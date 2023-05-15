CHP Sözcüsü Öztrak: "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin parti genel merkez binasında açıklamalarda bulundu. Öztrak, dün yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenoyu alamadığına dikkati çekerek, "Şu an itibariyle, sandıkların tamamına yakını sayılmış yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmamıştır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlanacağı artık kesinleşmiştir. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir"

28 Mart'ta yapılacak olan ikinci tur seçimleri için 15 gün boyunca hakkı, hukuku ve adaleti Türkiye'ye getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Öztrak, "Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı, ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak, kazanan Türkiye olacak" diye konuştu.