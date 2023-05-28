CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Seçim Açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sonrası yaptığı açıklamada, oy sayım işlemlerinin sonuçlanana kadar görevlilerin sandıkları korumaya devam etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, oylara, oy çuvallarına ve ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacaklarını vurguladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların nasıl manipüle edildiğini ve ne kadar hızlı değiştiğini, bu seçimin ilk turu dahil, AK Parti dönemindeki bütün seçimlerde gördük. Bu yüzden, tekrar ediyorum; görevinizin başından ayrılmayacaksınız. Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz; sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın, balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, saat 19: 00'da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız, sandıkları korumaya devam etsin" dedi.

Faik Öztrak, cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılan ikinci turunda oy verme işleminin sonuçlanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, şunları söyledi:

"OYLARA, OY ÇUVALLARINA, ISLAK İMZALI TUTANAKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ: Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ikinci tur oy verme işlemi tamamlandı. Sandık başına giden ve bu seçimi bir demokrasi şenliğine çeviren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bu seçimde görev alan polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu görevlilerine de teşekkürü bir borç biliyoruz. Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız.

ARKADAŞLARIMIZ, ÜSTÜN BİR SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA GÖREVLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR: Mevcut ve önceki dönem milletvekillerimiz, PM ve YDK üyelerimiz, örgütlerimiz, yerel yöneticilerimiz, her türlü engellemeye rağmen seçim bölgelerinde görevlerinin başındalar. Sandık başında görevli arkadaşlarımız, müşahitlerimiz, üstün bir sorumluluk anlayışıyla görevlerini sürdürüyorlar.

MİLLETİMİZİN İRADESİNİ SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ: Biz de genel merkezimizde kurduğumuz veri sistemiyle sandık sonuçlarını takip ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum; milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız. Sadece iki adayı oyladığımız için sonuçlar bu akşam hızla belli olacak. Tüm yetkilileri sağduyulu davranmaya ve görevlerini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz.

BÜTÜN İŞLEMLER BİTENE KADAR GÖREVİNİZİN BAŞINDAN AYRILMAYACAKSINIZ: Sandık görevlilerimize ve müşahit arkadaşlarımıza, özellikle görevlerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz. Islak imzalı tutanakların seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacaksınız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceksiniz ve ıslak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracaksınız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız.

KİMSE BİR OLDUBİTTİ YARATMASIN, BALKON KONUŞMALARIYLA SUYU BULANDIRMAYA KALKIŞMASIN: Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların nasıl manipüle edildiğini ve ne kadar hızlı değiştiğini, bu seçimin ilk turu dahil, AK Parti dönemindeki bütün seçimlerde gördük. Bu yüzden, tekrar ediyorum; görevinizin başından ayrılmayacaksınız. Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz; sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın, balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, saat 19: 00'da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız, sandıkları korumaya devam etsin.

CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILINDA BU ÜLKEYE YENİDEN BAHARLARI GETİRECEĞİZ: Sevgili yurttaşlarımız, birleşe birleşe bugüne geldik. Bugün hep birlikte kazanacağız. Demokrasi kazanacak; 'Yandaşımın değil, vatandaşımın refahı' diyenler kazanacak. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu ülkeye yeniden baharları getireceğiz."