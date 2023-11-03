CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Enflasyonda eski oyuna dönüldü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK, İTO ve ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirerek, enflasyonda eski oyunun tekrarlandığını belirtti. Öztrak, dar ve sabit gelirlilerin enflasyon farkının belirleneceği dönemde enflasyonun yeniden düşürüldüğünü ifade etti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladıkları enflasyon rakamlarını paylaşarak; "Vitrin yönetim dışarıdan aradığı parayı bulamayınca, enflasyonda eski oyuna dönüldü. Dar ve sabit gelirlilerin; emekçinin, emeklinin, kamu işçilerinin, çalışanların alacağı enflasyon farkının belirleneceği dönem yaklaşırken, enflasyonda yeniden makyaj başladı. Güzel ülkemizi, dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 5 ülkeden biri haline getirdiler. Açlık sınırının altındaki asgari ücreti ortalama ücrete dönüştürdüler. Şimdi, alın teriyle geçinen milyonlarca insanın hakkını bir kere daha TÜİK eliyle gasp etmeye, ekonomide yaptıkları hataların faturasını bir kere daha dar ve sabit gelirlinin sırtına yüklemeye hazırlanıyorlar" dedi.

CHP Sözcüsü ve Edirne Milletvekili Faik Öztrak; TÜİK, İTO ve ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamlarını gösteren bir istatistik tablosunu X (Twitter) hesabında paylaştı. Öztrak, paylaşımına şu notu düştü:

"Vitrin yönetim dışarıdan aradığı parayı bulamayınca, enflasyonda eski oyuna dönüldü. Dar ve sabit gelirlilerin; emekçinin, emeklinin, kamu işçilerinin, çalışanların alacağı enflasyon farkının belirleneceği dönem yaklaşırken, enflasyonda yeniden makyaj başladı. TÜİK enflasyonu bir kaç ay sonra yeniden İTO'nun ve EN-AG enflasyonun altına düştü. Bu ay gelen enflasyon verileriyle yeniden değerleme oranı da netleşti. Buna göre farklı bir düzenleme yapılmazsa çeşitli vergi ve harçlardan araç muayene ücretine ve idari cezalara kadar pek çok kalemde fiyatlar önümüzdeki yıl yüzde 60'a yakın artacak.

Güzel ülkemizi, dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 5 ülkeden biri haline getirdiler. Açlık sınırının altındaki asgari ücreti ortalama ücrete dönüştürdüler. Şimdi, alın teriyle geçinen milyonlarca insanın hakkını bir kere daha TÜİK eliyle gasp etmeye, ekonomide yaptıkları hataların faturasını bir kere daha dar ve sabit gelirlinin sırtına yüklemeye hazırlanıyorlar. Onlar milletin halini görmese de millet yaşadığı enflasyonu görüyor, biliyor."