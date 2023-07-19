CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi.
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika