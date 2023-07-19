Üye Girişi
Haberler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi.

Politika Haberleri

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu Faik Öztrak Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title