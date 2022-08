CHP Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listelerine ilişkin açıklaması konusunda "YSK seçmen listelerine ilişkin ham verileri hiçbir kalite testine tabi tutmadan partilerle paylaşıyor. Biz YSK'den gelen ham verileri kontrol ediyoruz, il ve ilçe örgütlerimizden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz, elimizdeki bilgilerle zenginleştiriyoruz ve YSK'nin yanlışlarını düzeltiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Irak'ın kuzeyinde süren operasyonda yaralanan ve dün gece hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Mustafa Demir'e Allah'tan rahmet, Türk milletine ve ailesine sabırlar diledi.

Bugün aynı zamanda, Anafartalar Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Öztrak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için can veren tüm kahramanları bir kere daha saygı, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Dün meclis grup toplantısını ve ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını Edirne'de yaptıklarını hatırlatan Öztrak, Türkiye'nin her yerinde yaşanan sorunların Edirne'de de yaşandığını ifade etti. Trakya'nın önemli bir sanayi ve tarım bölgesi olduğunu dile getiren Öztrak, "Trakyalı çiftçilerimiz de diğer çiftçilerimiz gibi artan maliyetlerin altında eziliyor. Son bir yılda DAP gübresi yüzde 194, ÜRE gübresi yüzde 229 zam gördü. Geçen yıl bu zamanlar 880 liraya dolan traktör deposu, bugün 2 bin 814 liraya doluyor." dedi.

Türkiye'nin tarımda kendine yeten bir ülkeyken dışa bağımlı bir ülke haline geldiğini savunan Öztrak, tüm Avrupa'yı besleyecek Türk çiftçisinin iktidarın elinde, ya topraklarını terk ettiğini ya da tarlasını tefecilere kaptırdığını ileri sürdü.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre bugün Adana, Edirne ve Konya'da tarım arazilerinin yüzde 23'ünün, Aydın'da ise yüzde 26'sının borca karşılık ipotekli olduğunu iddia eden Öztrak, çiftçinin tarlasının dörtte birinin rehin olduğunu söyledi.

Edirneli ayçiçeği üreticisinin Kılıçdaroğlu'na "Gelin, bizi kurtarın" diye feryat ettiğini aktaran Öztrak, "Hiç merak etme çiftçi kardeşim. Memlekete dadanmış haramileri kovmak için, geliyor gelmekte olan." diye konuştu. Öztrak, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız dün Edirne'den, maliyetleri ve ayçiçeği-buğday paritesini dikkate alarak olması gereken ayçiçeği alım fiyatını ilan etti. Destekleme hariç ayçiçeğine en az 16 lira fiyat istedi. Ayrıca, çiftçimizin ithalata ezdirilmemesi için, ayçiçeği ithalatına yüzde 27 gümrük vergisi getirilmesi de gerekli. Üreticimiz bu sıkıntılı dönemde ancak bu şekilde rahat bir nefes alabilir. Ekonomist olduğunu iddia eden, kendi aklını herkesten üstün gören kibir abidesi, birkaç yıl önce meydanlarda 'Ekonominin sorumlusu benim, ben.' diye bağırıyordu. Ama bugün, yaptığı hataların sorumluluğunu kabullenmiyor. Havaya bakıp ıslık çalıyor. Memnuniyetler Erdoğan'a, şikayetler Bay Kemal'e. Erdoğan'ın yetkisi çok, sorumluluğu hiç yok ama mızrak çuvala sığmıyor. Dünyada ortalama gıda enflasyonu yüzde 13, bizde yüzde 95. Dünyanın 7 katı. Dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu dört ülkeden biriyiz. Rakiplerimiz, Lübnan, Zimbabve, Venezuela. Hepsi iflas etmiş ekonomiler. Erdoğan koskoca Türkiye'yi iflas etmiş ülkelerin ligine düşürdü. Erdoğan 2022'de Türkiye'yi yüzde 80'le en yüksek tüketici enflasyonuna sahip beş ülkeden biri, yüzde 145 üretici enflasyonuyla da dünya şampiyonu yaptı."

"Sözde Türkiye Ekonomi Modeli başlamadan bitti"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin "Türkiye Ekonomi Modeli"nin başlamadan bittiğini ileri sürerek "Paramız pul oldu. Enflasyon azdı. Şimdi de ekonomimiz yavaşlama sinyalleri veriyor. Milletimizin her kesimi gibi iş dünyamız da bu kifayetsiz kadrolar elinde ne yazık ki örs ile çekiç arasında sıkıştı. Her gün, her saat darbe üstüne darbe yiyor." dedi.

Haziranda "gerçek işsiz" sayısının 7 milyon 608 bin kişi olduğunu belirten Öztrak, bu rakamın dünyada 95 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Kur Korumalı Mevduat sistemini de eleştiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Kur Korumalı Mevduat, mali disiplinin ve finansal istikrarın altına yerleştirilmiş bir atom bombasıdır. Muazzam ve başı sonu belirsiz bir koşullu yükümlülüktür. Açıkça soruyoruz, KKM hangi finansal istikrarı sağladı? 22 Aralık sabahı 12 lira olan dolar kuru 8 ay boyunca yükselmeye devam etti, bugün dolar 18 lira. Bu mu sizin finansal istikrardan anladığınız? Ancak Nebati Bakan KKM ile ilgili verileri karartıyor. 'TCMB kasasından KKM için ne kadar para çıktı?' hala açıklamıyor. Bunu milletten saklıyor. Bu ülkede finansal istikrardan finansal güvenden en son bahsedecek kişi Nebati Bakanın kendisidir. Nebati Bakan 24 Aralık 2021'de ne demişti? 'En kötü senaryoda bile, KKM'den Hazine'ye bir yük gelmiyor.' Peki, sonuç ne oldu? Kur Korumalı Mevduat için bütçeden birkaç ayda, 37 milyar 235 milyon lira çıktı. Bu işi tatlandırsın diye vazgeçtikleri, 10 milyar liralık vergi alacağı da cabası. Başka bir ülkede milletin sırtına böyle bir yükü bindiren Bakan, sokağa çıkamaz, o koltukta bir dakika dahi oturamaz. Tekrarlıyorum, KKM finansal istikrarın dibine konmuş bir bombadır."

Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok." açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği demeçte, "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nin elinde yok" dediği hatırlatılarak, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Nasıl erişmiş, hem siyasi hem hukuki açıdan sorunlu bir ifade.' açıklaması geldi. Sayın Genel Başkanın YSK ile ilgili sözleri tartışma yarattı. Neyi kastetti? CHP'nin elinde YSK'de olmayan hangi veriler var? Yasal şekilde elde edilen veriler mi?" sorusu üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"YSK seçmen listelerine ilişkin ham verileri hiçbir kalite testine tabi tutmadan partilerle paylaşıyor. Biz YSK'den gelen ham verileri kontrol ediyoruz, il ve ilçe örgütlerimizden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz, elimizdeki bilgilerle zenginleştiriyoruz ve YSK'nin yanlışlarını düzeltiyoruz. Doğru bilgiye dönüştürüyor YSK ile de paylaşıyoruz. Size soruyorum Sayın Ömer Çelik, Gülsüm Hanım Diyarbakır'da 1895 yılında doğmuş. İlk kez 24 haziran seçimlerinde oy kullanacağını YSK bize bildirmiş. 1895 yılında doğmuş Gülsüm Hanım'ın tabii soyadı da YSK'de yok. Sayın Ömer Çelik, soruyoruz, 1899 doğumlu Elif Hanım, 119 yaşındayken YSK'nin ilk kez oy kullanacaklar listesine girmiş. 1871 doğumlu Ayşe Hanım, onun da soyadı yoktu. Ama her nasılsa o da YSK'nin ilk kez oy kullanacaklar listesindeydi. Bunun gibi onlarca örnek var. Biz YSK'nin seçmen listelerini incelemişiz, kontrol edip hataları tespit etmişiz. YSK'yi de uyarmışız. Onlar da hatalarını kabul edip düzeltmiş.

Sayın Ömer Çelik, biz bunları YSK'ye gönderdikten sonra YSK'nin bu hataları doğruladığını ve düzelttiğini biliyor musunuz? Dijital çağda, verileri zenginleştirmek veri analizlerini derinleştirmek, hayatın olağan akışına aykırı tutarsızlıkları tespit etmek son derece kolay. YSK seçmen listelerindeki hataları bulup düzelttirdiğimiz için bize teşekkür edeceklerine Sayın Genel Başkanımızın sözlerini çarpıtarak spekülasyon yapılmalarını doğru bulmuyoruz. Ülkeyi yönetemeyenler, yine algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Artık ne yaparlarsa yapsınlar, geliyor gelmekte olan."