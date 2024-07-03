CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Sığınmacı Sorunu Ülkenin Beka Sorunudur

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, " Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği görüntülerin ardından kentte yaşananlar, bir kez daha sığınmacı sorununun ülkemizin ivedi bir şekilde çözülmesi gereken temel meselelerinden biri olduğunu göstermiştir. Sığınmacı sorunu artık bu ülkenin beka sorunudur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı. MYK toplantısının ilk gündeminin A Milli Futbol Takımı'nın büyük başarısı olduğunu belirten Yücel, "Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldiler. Ülkece çok zor günlerden geçerken; 85 milyona sevinç çığlıkları attıran, milletimizin bir nebze de olsun yüzünü güldüren milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte ülkece yaşanan sevinçlere hasret kalmışız. Turnuvanın en genç ikinci takımı, hepsi pırıl pırıl, gencecik ve çok başarılılar. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Millilerimize çeyrek finalde Hollanda karşısında da başarılar diliyoruz. Sonuç ne olursa olsun onları bağrımıza basacağız" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİ'DE BAŞLAYAN VAHİM OLAYLARIN SORUMLUSU İKTİDARDIR'

Kayseri'de yaşanan olaylara değinen Yücel, şunları söyledi:

" Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği görüntülerin ardından kentte yaşananlar, bir kez daha sığınmacı sorununun ülkemizin ivedi bir şekilde çözülmesi gereken temel meselelerinden biri olduğunu göstermiştir. Hükümetin bu soruna el atması için daha kaç musibet yaşamamız gerekiyor? Sığınmacı sorunu artık bu ülkenin beka sorunudur! Kayseri'de başlayan ve diğer illerimize de sıçrayan vahim olayların sorumlusu iktidardır. Ülkede taş yerinden oynasa muhalefetten bilen bir anlayışla ülke yönetilmez. Kayseri'de yaşananların tek bir sorumlusu var o da; Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' anlayışını yok sayan AKP iktidarıdır."