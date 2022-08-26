CHP 'Siyasi Ahlak Kanunu' taslağı hazırladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hazırlanan "Siyasi Ahlak Yasası" başlıklı kitapçıkta, siyasi görevlerde bulunanlar için "ahlaki davranış kuralları" yer aldı.

22 sayfalık kitapçıkta CHP'nin iktidar olması halinde "Siyasi Ahlak Kanunu"nun mutlaka çıkarılacağı ifade edildi.

Kitapçıkta, "Siyasi Ahlak Konusunda Düzenlemeye Neden İhtiyaç Var?", "Siyasi Ahlak Kurallarının Kapsadığı Siyasi Görevler Nelerdir?", "Siyasi Görevlerde Bulunanlar Siyasi Faaliyetlerinde Nasıl Davranacaklardır?", "Siyasi Davranış İlkeleri Nelerdir?", "Siyasi Ahlaka Aykırı Davranışlara Uygulanan Yaptırımlar Nelerdir?, "Siyasi Partilerin Siyasi Ahlak Konusunda Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?" gibi başlıklara yer verildi.

Çıkarılacak yasayla TBMM ve yerel meclislere seçilenlerin veya siyasi görevlere atananların uyacakları siyasi ahlak kurallarının tanımlanacağı belirtilen kitapçıkta, siyasi görevlerde bulunanların bunlara uygun hareket edeceği ve böylece TBMM'nin, yerel meclisler ve siyasi görevlerin itibarı, saygınlığı ve dürüstlüğünün korunacağı aktarıldı.

Siyasi ahlak kurallarının "Özel hayata ilişkin kurallar" ve "Siyasi ahlaki davranış kuralları" olarak iki başlıkta maddeler halinde işlendiği kitapçıkta, şunlar kaydedildi:

"İktidar olduğumuzda siyasi irade ve kamuoyunun desteği alınarak Siyasi Ahlak Yasası mutlaka çıkarılacak. Siyasi Ahlak Kanunu, merkezi ve yerel düzeyde seçimle bir kamu görevine gelen bütün seçilmişleri kapsayacak. TBMM çatısı altında siyasi ahlaki konularda görev yapacak kurumsal kapasitesi güçlü bir Siyasi Ahlak Dairesi oluşturulacak. Bu dairede gerekli niteliklere sahip siyasi görevlerde bulunanlara danışmanlık yapacak danışmanlar, şikayetleri inceleyip sonuçlandıracak denetçiler istihdam edilecek ve inceleme raporlarını değerlendirerek cezai yaptırımları uygulayacak Siyasi Ahlak Kurulu oluşturulacak."