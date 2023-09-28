CHP Seçmen Listesi İddialarına Yanıt Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, CHP'nin YSK'ya seçmen listeleri için başvurusunu geç yaptığı iddialarına yanıt verdi. Çelik, başvurunun CHP tarafından yapıldığını ve işlemlerin takip edildiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na seçmen listelerine başvurusunu geç yaptığı ve listelerin partiye henüz ulaşmadığı iddialarına ilişkin; "YSK'ya ilk başvuru Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılmıştır. Bu konu kolaylıkla YSK'dan teyit edilebilir. Bu rutin iş ve işlemler Cumhuriyet Halk Partisi'nin deneyimli ekibi ve YSK temsilcisi tarafından yakından takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) seçmen listeleri için başvurusunu geç yaptığı ve listelerin partiye henüz ulaşmadığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabı X'den (Twitter) yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bir haber sitesinde yer alan 'seçmen listelerinin YSK'dan istenmesinin unutulduğu' yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kapasitesine zarar vermeye yönelik maksatlı haberler olup, ilgili başvuru CHP YSK temsilcisi tarafından yapılmıştır. Ayrıca, PM toplantısında gündeme gelen ve maksatlı bir şekilde kamuoyuna sızdırılan konu ile ilgili analizler, 16 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak CHP'nin ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Bu bilgi, toplantı esnasında PM üyelerimizle de paylaşılmıştır.

"İLK BAŞVURU CHP'DEN"

Kamuoyunu özellikle bilgilendirmek gerekir ki seçmen kütüğünü almaya yönelik YSK'ya ilk başvuru Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılmıştır. Bu konu kolaylıkla YSK'dan teyit edilebilir. Bu rutin iş ve işlemler Cumhuriyet Halk Partisi'nin deneyimli ekibi ve YSK temsilcisi tarafından yakından takip edilmektedir. Bahse konu haberler, sadece CHP kurumsal kimliğine zarar vermek maksatlı olmayıp, aynı zamanda seçmende bir kırılma yaratma amaçlı ve yerel seçimde CHP'ye ya da CHP'li adaylara gönül vermiş seçmenlerin sandığa gitmemelerini sağlamaya yöneliktir. Bu maksatlı haberleri yapan ve yayanlara itibar edilmemelidir. Bu nedenle, bu ve benzeri maksatlı haberlere yönelik gerekli yasal işlemler Cumhuriyet Halk Partisi avukatları tarafından yapılacaktır."