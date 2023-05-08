CHP Şanlıurfa seçim ofisine mermi atıldı

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, CHP seçim ofisine mermi atılmasına ilişkin "Bu mermi çekirdeği aslında adalete, hukuka ve demokrasiye atılmış bir mermi... Biz buradan şiddetle kınıyoruz" dedi. Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal da "Şimdi bu olay çok vahim bir olay bu mermi. Anayasamız; 'siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır' diyor. Bu demokrasiye tehdide yönelik atılan bir çekirdek mermisidir" diye konuştu.

CHP'nin Şanlıurfa seçim ofisine bugün öğle saatlerinde mermi atılarak saldırı düzenlendi. Olaya, CHP İstanbul Milletvekili ve Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve CHP Milletvekili adayı Avukat Müslüm Akalın tepki gösterdi.

"BU OLAYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İl Başkanı Ferhat Karadağ, şunları söyledi:

"Öncelikle Millet İttifakı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütüne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün gece eş zamanlı bir şekilde hem Cumhurbaşkanı adayımız Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ve milletvekili adayımız Müslüm Akalın'ın Şanlıurfa caddelerindeki afişlerine eş zamanlı bir şekilde saldırı düzenlendi. Bugün öğlen saatlerine doğru da partimizin seçim ofisine bir mermi çekirdeği atıldı. Bu mermi çekirdeği aslında adalete, hukuka ve demokrasiye atılmış bir mermi... Biz buradan şiddetle kınıyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili ve Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal:

"Şimdi bu olay çok vahim bir olay, bu mermi aslında Anayasamız; 'siyasi patiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır' diyor. Bu demokrasiye tehdide yönelik atılan bir çekirdek mermisidir."

"DAHA ERZURUM'DAKİ OLAYLARIN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYDİK"

Müslüm Akalın ise şunları söyledi:

"Biz hala Erzurum'daki olayların üzüntüsü içerisindeyken dün akşam benim seçim afişim boydan boya yırtıldı. Bugün de öğlen saatleri civarında seçim büromuza bir mermi çekirdeği atıldı. Mafya usulü bir tehdit taşıyan bu çekirdek, bizim açımızdan asla bir tehdit olarak algılanmıyor. Belki bize gözdağı verip korkutmak, ürkütmek istiyorlar ama biz anayasal kurallar içerisinde, anayasa ve hukukun güvencesi altında, devletin anayasa ve hukuka uymakla görevli yani devletin valisi ve emniyet müdürü ve güvenlik birimleri onların güvencesi altında çalışan insanlarız. Onlar bizim bu seçim çalışmamızı huzur ve güvenlik içerisinde sürdürmemizi temin etmekle mükellefler. O bakımdan buradan açık bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen yasal sorumluluğu bulunan bu kişiler, bu ajanlar, bütün siyasi partilerin seçim güvenliğini sağlamalılar."

Olayla ilgili Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.