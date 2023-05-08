CHP Şanlıurfa seçim ofisine mermi atıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa'daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı. Şanlıurfa'da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız. Şanlıurfa'da CHP tarih yazacaktır" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, milletvekili adayı olduğu ve memleketi Şanlıurfa'da seçim çalışması yürütüyor. CHP'nin Şanlıurfa seçim ofisine saldırıldığını bugün duyuran Tanal'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, Partimizin Şanlıurfa'daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Şanlıurfa caddelerindeki afişleri sökülüp yere atıldı. Şanlıurfa'da provokatörlere ve arkalarındaki ağababalarına pabuç bırakmayız. Siz gücünüzü provokatörlerden, baronlardan alıyorsunuz. Biz ise gücümüzü Allah'tan ve milletten alıyoruz. Hodri meydan, sizden korkmuyoruz, yine sürekli sahada olacağız. Şanlıurfa'da CHP tarih yazacaktır."

Paylaşılan fotoğraflarda, seçim ofisinin zemininde deforme edilmiş bir tabanca mermisi çekirdeği bulunduğu görülüyor.