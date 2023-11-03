CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a soruşturma hakkında bilgi istedi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisini verdiği AKP'li Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a 'Hangi suçlardan dolayı hakkınızda soruşturma devam etmektedir?' diye seslendi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisini verdiği AKP'li Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a "Hangi suçlardan dolayı hakkınızda soruşturma devam etmektedir? Belediye başkanlığı makamı, şeffaflık gerektiren bir makamdır. Şanlıurfa halkının hakkınızdaki soruşturmaların detayını öğrenme hakkı vardır. Şanlıurfalılar adına cevap bekliyoruz" diye seslendi.

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, 6 Eylül 2023'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde AKP'li Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hakkında yürütülen herhangi bir soruşturmanın olup olmadığını sordu. Bakan Yerlikaya önergeye, "Şanlıurfa ili Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 06.04.2023 tarih ve 2023/10525 ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.03.2023 tarih ve 2023/8436 sayılı yazısına istinaden işlemler devam etmektedir" yanıtını verdi. Bakan Yerlikaya'dan gelen yanıtı X (Twitter) hesabından paylaşan Tanal, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a; "Hangi suçlardan dolayı hakkınızda soruşturma devam etmektedir" diye sordu.

Tanal'ın X (Twitter) yaptığı açıklama şöyle:

"AKP'li Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hakkında yürütülen herhangi bir soruşturmanın olup olmadığına ilişkin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermiştim. Bakan Ali Yerlikaya'nın önergemize verdiği yanıtı aynen paylaşıyoruz. Bu aşamada Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a soruyoruz: Hangi suçlardan dolayı hakkınızda soruşturma devam etmektedir? Belediye başkanlığı makamı, şeffaflık gerektiren bir makamdır. Şanlıurfa halkının hakkınızdaki soruşturmaların detayını öğrenme hakkı vardır. Şanlıurfalılar adına cevap bekliyoruz!"