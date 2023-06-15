CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'ın ölümü için inceleme talep etti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurarak Şanlıurfa Eyyübiye'de bir ahırda ölü bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak ile ilgili inceleme yapılmasını talep etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'ın şüpheli ölümünün araştırılması için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurdu. Tanal, "Ailesi Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden küçük yavrumuz Abdülbaki Dakak'ın, Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Eyyübiye'ye kim tarafından getirildiği, ne maksatla bu ilçede bulunduğu gibi hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurarak Şanlıurfa Eyyübiye'de bir ahırda ölü bulunan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak ile ilgili inceleme yapılmasını talep etti. Tanal, başvurusunda şunları kaydetti:

"Ailesi Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden küçük yavrumuz Abdülbaki Dakak'ın, Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Eyyübiye'ye kim tarafından getirildiği, ne maksatla bu ilçede bulunduğu gibi hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu elim hadiseyle ilgili TBMM'nin de devreye girmesi gerekmektedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni, Anayasayı, Çocuk Koruma Kanunu'nu dikkate aldığımızda, devletin yetkili kurumları, Şanlıurfalı 12 yaşındaki yavrumuz Abdülbaki Dakak'ın korunmasına yönelik görev ve sorumluluklarını gerektiği şekilde yerine getirmemiştir. Bu bağlamda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'ın Şanlıurfa'daki şüpheli ölümüyle ilgili yerinde inceleme yapmak, yetkililerden, ilgili kurum ve şahıslardan bilgi almak, benzer hadiselerin önlenmesine ilişkin çözüm yollarının belirlenmesi maksadıyla gerekli çalışmanın yapılmasını arz ve teklif ederim."