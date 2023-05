CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal'dan okul ziyareti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da ziyaret ettiği bir okulun hijyen sorunlarına ve birleştirilmiş sınıf uygulamasına dikkat çekerek, 'Bu sorunu düzelteceğiz. İyi bir okul yapacağız buraya. Okulunuz yetersiz zaten. O tuvaleti de gördük. Türkiye'de her köyde okul yapacağız. Her köyde öğretmen atayacağız. Böyle birleştirilmiş sınıfları kabul etmeyeceğiz. Birinci sınıfın öğretmeni ayrı olacak, ikinci sınıfın ayrı olacak, üçüncü sınıfın ayrı olacak, dördüncü sınıfın ayrı olacak' dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal, Şanlıurfa Karaköprü'ye bağlı Akpınar Mahallesi'nde bir araya geldiği yurttaşların sorunlarını dinledi. Beraberindeki heyetle Akpınar İlkokulu'na giden Tanal, okulda öğrencilerin birleştirilmiş sınıflarda eğitim gördüğünü, okulda hijyen sorunlarının da yaşandığını belirterek Tanal, "Düzelteceğiz" sözü verdi.

ÖĞRENCİ: ÖĞRETMENİMİZ ÇOK YORULUYOR

CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal'ın üşüdüğü için ceketini giydirdiği kız öğrenci, birleştirilmiş sınıf uygulamasında 1, 2, 3, ve 4. sınıf öğrencilere aynı derslikte aynı anda ders veren öğretmenlerinin çok yorulduğunu anlattı.

"DÜZELTECEĞİZ, HER SINIFIN ÖĞRETMENİ AYRI OLACAK"

Bunun üzerine Tanal, "Bu sorunu düzelteceğiz. İyi bir okul yapacağız buraya. Okulunuz yetersiz zaten. O tuvaleti de gördük. Türkiye'de her köyde okul yapacağız. Her köyde öğretmen atayacağız. Böyle birleştirilmiş sınıfları kabul etmeyeceğiz. Birinci sınıfın öğretmeni ayrı olacak, ikinci sınıfın ayrı olacak, üçüncü sınıfın ayrı olacak, dördüncü sınıfın ayrı olacak" dedi. Bir taleplerinin olup olmadığını sorduğu öğrencilerin "hayır" yanıtı vermesi üzerine ise Tanal, "İyi bir eğitim istemiyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Öğrenciler, Tanal'ın bu sorusuna hep bir ağızdan "İstiyoruz" cevabını verdi. Tanal'ın "Her sınıfa bir öğretmen istemiyor musunuz?, "Tablet, internet, bilgisayar istemez misiniz?", "Batıdaki öğrencilerin nasıl her bir sınıfın bir öğretmeni var, aynısını istemez misiniz" sorularını da öğrenciler "İsteriz" diye yanıtladılar.