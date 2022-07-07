CHP, sandık örgütlenmesine hız verdi

CHP, 2023 Haziranı'nda yapılacak seçim öncesinde Parti Okulu bünyesinde eğitimleri artırdı, sandık sorumlularını da belirlemeye başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bazı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, erken seçim olacakmış gibi hazırlıklarını yaptıklarını belirtti, seçime yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Salıcı, "Altı parti arasındaki çalışma devam ediyor. Tüm Türkiye'de sandıkların başında bir asil, bir yedek sandık sorumlusu olacak şekilde çalışmayı örgütlüyoruz. Okullarda hukuk sorumlusu avukat arkadaşlar ya da bilişim sorumlusu arkadaşların olmasını temin edecek şekilde çalışma yürütüyoruz. Sandıkların başında hakim olacağız. Çalışmalarımızı da diğer siyasi partilerle ortaklaştıracağız." dedi.

Sandık güvenliğine ilişkin altılı masadaki muhalefet partilerinin iş birliğine değinen Salıcı, şunları kaydetti:

"Şu anda altılı masadaki liderler diyorlar ki 'Biz ortaklaşacağız.' Her halükarda cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaklaşacağız. Zaten partiler, ayrı liste mi çıkarır, aynı listeden mi girmeyi tercih eder durum ne olursa olsun sandıklarda, sandık güvenliği konusunda biz ortak çalışma yürütüyoruz, bu net. Amacımız vatandaşın sandığa gittiğinde atılan oyun sandıktan sayılırken çıkması. AKP'nin oyunu da koruyacağız, MHP'nin oyunu da koruyacağız. Şeffaf, adil bir seçim olsun istiyoruz. Yarın öbür gün ortaya çıkan sonuç tartışma konusu olmasın. Kimsenin burnu kanamadan, herkesin gözünün önünde gayet açık, şeffaf seçim süreci yürütülsün. Bu, Türkiye'nin yaralanmış olan demokrasisini güçlendirir."

"Tayyip Bey'i sandıkta görmek istiyoruz"

Salıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığı konusunda "Biz Tayyip Bey'i sandıkta yenmek isteriz. Sandık gelsin yarışalım. Tayyip Bey'i sandıkta görmek istiyoruz. O zamanı beklemesine gerek yok hemen de gelebilir. Erken olur, baskın olur, zamanında olur. Biz her formüle varız." diye konuştu.

CHP'deki bölge masalarının çalışmaları

Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin Doğu, Karadeniz ve İç Anadolu masalarının çalışmalarına devam edeceğini, Doğu Masası heyetinin bu yaz Van ve Diyarbakır'a gideceğini söyledi. Birkaç ilde daha üye katılımının planlandığını, bayram sonrasında tarihlerin netleşeceğini ifade eden Salıcı, İstanbul'da da üye katılımlarının olacağını aktardı.

CHP'li Salıcı, son dönemde partilerine katılımların büyük kısmının AK Parti'den olduğunu belirtti.

Siyasetin iddia işi olduğunu, herkesin birinci parti olmak isteyeceğini dile getiren Salıcı, "Biz diyoruz ki, biz bir süreç yürütüyoruz, kamuoyunda yayımlanan anketlerde CHP birinci parti. Biz buna bel bağlayarak siyaset yapıyor değiliz. Biz mücadelemizi artırarak, fark açarak devam ettireceğiz. İddia koymadan siyaset yapılmaz. İddianızı koyarsınız, onun gereğini de yerine getirirsiniz." sözlerini sarf etti.

"Altılı masayı oluşturan partilerin oylarının yükselmesinden memnunuz"

Altılı masayı oluşturan partilerin oylarının yükselmesinden memnun olduklarını dile getiren Salıcı, "Sonuçta bu seçim bir ittifak seçimi. Bizim de oyumuz artıyor, bizimle beraber aynı masanın etrafında olan diğer siyasi partilerin de oyu da artıyor. Bu bizim için memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

Salıcı, CHP'nin ve altı muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her CHP'linin doğal olarak genel başkanını aday olarak görmeyi beklemesinden daha doğal bir şey yok. Genel Başkanımızın arkasındayız. Onunla bu sürecin daha iyi yürüyeceğini düşünüyoruz. Bu bizim için tartışma dışı bir şey. Ama masada ne olur, masanın gündeminde bu konu nasıl konuşulur, bu, bugün kimsenin söyleyebileceği bir şey değil. Ona masadaki altı genel başkan karar verecekler, zamanlamasına, süresine, ne zaman açıklanacağına..."

Altılı masa çalışma yapmıştı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının seçim güvenliği konusunda ortak hareket etme kararı çerçevesinde, 6 partiden temsilcilerin yer aldığı komisyon oluşturulmuştu.

Bu kapsamda, komisyon üyeleri, ilk toplantıda temsilcisi oldukları partinin seçim güvenliğine yönelik çalışmalarını paylaşmıştı. "Seçim güvenliği" ve "sandık güvenliği" başlıklarıyla yapılan çalışma kapsamında ortak sandık takibine yönelik bölgesel eğitim verilmesi için iş birliği konusu istişare edilmişti.