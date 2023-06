CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün kırmızı etlerle ilgili genelgesine tepki gösterdi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve "pide, lahmacun ve börek gibi ürünlerde kullanılan kırmızı etlerden histolojik doku örneğinin alınmamasını" kapsayan genelgeye tepki gösterdi. Çan, "İnsan sağlığını tehdit eden ve bunu da güçlendiren sonuçları olacaktır. Yazı içeriğine baktığımızda hem insan sağlığına tehdit hem de marka ürünlerin rekabetinin engellenmesine yönelik sonuçları olacaktır" dedi.

Murat Çan, bugün yaptığı açıklamada, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve "pide, lahmacun ve börek gibi ürünlerde kullanılan kırmızı etlerden histolojik doku örneğinin alınmamasını" içeren genelgeyi eleştirdi. Çan, şunları söyledi:

"İNSAN SAĞLIĞINA ÇOK CİDDİ ETKİLERİ OLACAK"

"Tarım Bakanlığı'nın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün çıkardığı bir yazı üzerine konuşmak istiyorum. Yazı, her ne kadar genel müdür tarafından sözlü olarak reddedilse bile ortadadır. Pide, lahmacun ve börek gibi ürünlerde kullanılan et ürünlerinin histolojik örneklerinin alınmasına gerek olmadığına dair bir yazıdır. İnsan sağlığını tehdit eden ve bunu da güçlendiren sonuçları olacaktır. Yazı içeriğine baktığımızda hem insan sağlığına tehdit hem de marka ürünlerin rekabetinin engellenmesine yönelik sonuçları olacaktır. Örneğin Samsun pidesi, dünyaca ünlü, marka değeri olan bir pidedir. Gıda kodeksine girmiştir ve patenti alınmıştır. Çarşamba, Terme, Bafra ilçelerinde rekabeti engelleyecek sonuçları olacaktır. Ucuz maliyetler amacıyla başka yollara girilecektir. Ancak insan sağlığı bundan daha da önemlidir. Bundan dolayı bir an önce yazının tekrar resmi bir genelge ile kanunla, kararname ile ortadan kaldırıldığının gösterilmesi gerekmektedir. Hem Samsun'un hem de Türkiye'nin gastronomik turizmine negatif etkileri olabilecek, marka değerini azaltacak sonuçlarından kurtarılmalıdır."