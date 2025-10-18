CHP Samsun İl Başkanlığı Kongresi'nde Tartışma ve Yeniden Seçim

Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığı'nın 39'uncu Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Özdağ yeniden seçilirken, yönetim kurulu listesinde yer alan Anıl Cömert ile babası Nuri Cömert arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli arbede sonrasında kongre devam etti.

CHP Samsun İl Başkanlığı'nın 39'uncu Olağan Kongresi, Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye partililer, delegeler ve adayların yönetim kurulu ekipleri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından eski il başkanları ile CHP'de görevli bazı isimler konuşma yaptı. Yeniden il başkanlığına aday olan Mehmet Özdağ, kürsüye çıkarak yönetim kurulu ekibini açıkladı. Özdağ'ın açıkladığı listede yer alan Anıl Cömert ile babası Nuri Cömert arasında tartışma çıktı. Baba Cömert, oğlunun mevcut başkanın listesinde yer almasına tepki gösterdi. Sözlü itirazların ardından baba ile oğul arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan arbede, partililerin araya girmesiyle önlendi.

Yaşanan olay nedeniyle kısa süreli aksaklık yaşanan kongre, salondaki tansiyonun düşmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Adaylar sırasıyla kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı.

Kongrede mevcut İl Başkanı Mehmet Özdağ ile Aylin Tat, Tufan Akcagöz ve Ayşe Akbulut Çubukçuoğlu yarıştı. 635 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut başkan Mehmet Özdağ, 241 oyla yeniden seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
