CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Yeniden Adaylığını Açıkladı

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, 'birlik, dayanışma ve mücadele' çağrısı ile yeniden il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Samsun'da 39. CHP İl Kongresi, 18 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Mevcut Başkan Mehmet Özdağ, yaklaşan kongre öncesinde tekrar aday olduğunu açıkladı. CHP İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda adaylığını açıklayan Özdağ, "Yenilik, nitelik, değişim diyerek, 4 Ağustos 2023 tarihinde il başkan adaylığımı açıklamıştım. Bu değişim talebi, Samsun il kongresi delegelerimizde ve örgüt tabanımızda büyük bir heyecan oluşturmuş; kongre delegelerimizde 8 Ekim 2023 tarihinde beni ve ekibimi göreve getirerek tabanımızın değişim talebini açıkça ortaya koymuştu. Bugün, onurla yürüttüğüm Samsun İl Başkanlığı görevinde, aynı inanç, azim ve kararlılıkla; 'birlik, dayanışma ve mücadele' diyerek bir kez daha yola çıkıyorum" dedi.

Neden bir dönem daha görevi talep ettiğini dile getiren Özdağ, ayrıca şunları söyledi:

"Değişimin mimarı, partimizi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yapan Sayın Genel Başkanımıza şartsız desteğimiz devam edecektir. Kurultay delegasyonumuzu da bu inanç ve sorumlulukla şekillendireceğiz. 2 yıllık görev süresinde yapılacak bir erken seçimde örgütümü terk etmeyeceğim, örgütümün başında olacağım. 17 ilçe örgütümüzle, kadın ve gençlik kollarımızla binlerce üyemizle partimizi Samsun'da birinci parti yapmak ve en az dört milletvekili çıkarmak için var gücümle çalışacağım. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm emek ve demokrasi güçleriyle, toplumun hakkı yenilen tüm sosyal kesimleri ile daha güçlü bir şekilde yan yana, omuz omuza olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da örgütümüzün birliğini, dayanışmasını ve mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz." - SAMSUN